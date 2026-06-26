Az OTP már erősebb cég a Forbes világranglistája szerint, mint a Toyota, a Ford vagy a Starbucks

Idén először került be az OTP Csoport a világ legjelentősebb 400 vállalata közé, derül ki az OTP közleményéből. Ezzel megelőzték a Toyotát (427.), a Fordot (477.), de mögöttük helyezkedik el a rangsorban a Starbucks és a lengyel PKO Bank is. Utóbbit a lengyel OTP-ként is szokás emlegetni, és nem mellesleg a pletykák szerint Magyarországon készülhet terjeszkedni.

„Az OTP Csoport folyamatos fejlődése a stabil stratégiánk és ügyfélközpontú működésünk visszaigazolása. Közel negyvenezer munkatársunk 11 országban dolgozik azért, hogy közel 17,5 millió ügyfelünk mindennapjait egyszerűbbé és biztonságosabbá tegyük, és tovább erősítsük vezető pozíciónkat Kelet-Közép-Európában” – idézi a bank közleménye Csányi Pétert, az OTP vezérigazgatója.

Illusztráció: Michal Fludra/NurPhoto via AFP

A Forbes Global 2000 évente rangsorolja a világ legnagyobb, tőzsdén jegyzett vállalatait. A lista négy kulcsfontosságú pénzügyi mutató – árbevétel, profit, eszközállomány és piaci kapitalizáció – egyenlő súlyú figyelembevételével készül. A módszertan szerint külön-külön top 2000-es rangsorok készülnek mind a négy mutató alapján, majd ezek összevont pontszáma határozza meg a végső helyezést.

Az OTP Csoport 2026-ban a Forbes által vizsgált valamennyi kategóriában az első ezer vállalat között szerepelt:

profit alapján a 360.,

eszközállomány szerint a 313.,

árbevétel tekintetében a 993.,

míg piaci érték alapján a 658. helyet érte el,

így az összesített listán a 398. helyezést érte el. Négy évvel ezelőtt egyébként még az OTP Csoport nem volt a top 1000-ben.

A listán még egyetlen magyar vállalat szerepel, a Mol az 1239. helyre került. A Mollal azonos profilú lengyel Orlen a 270., ez az egyetlen vállalat a rendszerváltó közép-európai országok közül, ami megelőzi az OTP-t.