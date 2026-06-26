A pénteki Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint több kormányhivatal élére is főispánokat nevezett ki Magyar Péter a vidék- és településfejlesztési miniszter javaslatára június 29-i hatállyal. A névsor:

dr. Bede Péter Józsefet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalt,

dr. Bozsolik Róbert Zsoltot a Tolna Vármegyei Kormányhivatalt,

dr. Cseresnyés Bélát a Zala Vármegyei Kormányhivatalt,

Fröhlichné Hamar Editet a Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt,

dr. Kovács Évát a Heves Vármegyei Kormányhivatalt,

dr. Sinka-Ács Juditot a Somogy Vármegyei Kormányhivatalt és

dr. Tyukodi Dávidot a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánná nevezte ki.

Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter május közepén arról beszélt, hogy meg fognak szűnni a vármegyék és teljesen átalakítják a rendszert, a főispáni pozíciót is megszüntetik. Ennek fényében tűnhetnek váratlannak a mostani kinevezések. A főispánok jövőjét firtató kérdésre reagálva azt mondta, rövid távon, a jelenlegi jogszabályi környezetben nem politikai kinevezettekkel pótolják a főispánokat, hanem közigazgatási vezetőket választanak ki, „lehetőleg transzparens módon”. Középtávon pedig átalakítják a teljes rendszert, beleértve a kormányhivatalokat is.

A jelenlegi kormányhivatali struktúra még 2011 januárjában jött létre, akkor indultak el az első kormányablakok. Ezzel az egész országban egységes ügyfélszolgálati rendszer jött létre: