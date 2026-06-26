Gengszterek, boksz, gettó a Jeti Moziban

Vasárnap este érkezik a Jeti Moziba Bogdán Árpád többszörös díjnyertes, fekete-fehér Gettó Balboa című dokumentumfilmje.

A dokumentumfilm egy bokszedzőt és tanítványát követi nyomon a kezdetektől az első sikerekig. Mindkét szereplő roma származású, és Budapest közepén, a hírhedt gettóból jön. A 60 éves Sipos Misi, a VIII. kerületi maffia egykori tagja egy rivális bandával vívott lövöldözés után, a börtönkórházban lábadozva fordult Isten felé, és maga mögött hagyta bűnözői múltját. Személyes „küldetéseként” helyi közösségi bokszklubot alapított nehéz sorsú családokból származó gyerekek számára, hogy távol tartsa őket a bűnözéstől, és másfajta jövőképet mutasson nekik.

A 21 éves Szabó Zoli egy ezek közül a fiúk közül. Hat éve bokszol amatőr szinten Misi irányítása alatt, és egy napon elhatározza, hogy profi lesz és elindul a világbajnoki övért. Zoli megkapja a lehetőséget, hogy bebizonyítsa társainak: talán van kiút a gettóból.

A Ghetto Balboa számos nemzetközi fesztiválon szerepelt, többek között a Szarajevói Filmfesztivál, a Budapest International Documentary Festival és a Wales International Documentary Festival versenyprogramjában. A film 2018-ban az Ake Dikhea? Roma Filmfesztiválon elnyerte a legjobb film díját, 2019-ben pedig a Pekingi Nemzetközi Filmfesztivál dokumentumfilmes szekciójában a zsűri különdíjában részesült. Magyarországon a Magyar Filmdíjon a legjobb dokumentumfilm és a legjobb operatőri munka díját nyerte el.

A dokumentumfilm vasárnap este kerül fel a Jeti Moziba és a 444 Youtube csatornájára, ahol angol felirat is állítható.

A rendezőről

Bogdán Árpád 1980-ban született. Főiskolás évei alatt színészként és színházi rendezőként kezdett dolgozni, emellett hátrányos helyzetű gyerekek számára szervezett kreatív fórumokat a színház, a film és az irodalom eszközeivel. Első nagyjátékfilmje, a Boldog új élet 2007-ben a Berlinale Panorama szekciójában mutatkozott be, ahol külön elismerésben részesült, majd több nemzetközi fesztiválon is szerepelt. Legutóbbi játékfilmje, a Genezis 2018-ban szintén a Berlinálén debütált, és több díjat nyert Szófiában és Valenciában. Rendezőként jegyzi többek között a Ghetto Balboa című dokumentumfilmet, a Genezist, valamint számos rövidfilmet; jelenleg két új nagyjátékfilm, A nekromanta és az Ikaros fejlesztésén dolgozik.

Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) közösen, hogy megjelenési felületet biztosítsunk magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a polcokon végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube-csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.