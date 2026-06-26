Gyakorlatilag kiszáradt a Sebes-Körös

A Sebes-Körös medrének jelentős része kiszáradt a rendkívüli csapadékhiány (és a romániai víztározás) miatt, erről Jakab Gusztáv természetfotós, az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézetének oktatója számolt be a Facebook-oldalán.

Úgy tudja, hogy az ennyire alacsony vízállás teljesen szokatlan, a helyiek nem is emlékeznek, mikor történt utoljára ilyen. Egy éve még csak 1-2 kisebb homokpad volt szárazon. A folyó rekordalacsony vízállása komolyan veszélyeztetheti a környezetében lévő holtágakat és azok ökoszisztémáját is a sárréti térségben.

A Sebes-Körös az Erdélyi-középhegységben ered, a Réz-hegység és a Király-erdő közötti völgyben. Teljes hossza 209 kilométer, ebből a magyarországi szakasza 58,6 kilométer.