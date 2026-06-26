Már 1000 közelében van a venezuelai földrengés áldozatainak száma

A venezuelai főváros, Caracas egyes részeit és környékét romokba döntő kettős földrengés halálos áldozatainak száma mostanra megközelítette az 1000-et, írja a Reuters. A kormányzati becslések szerint még mindig vannak több száz ember van az összedőlt épületek romjai alatt, miközben a mentőcsapatok egyre reménytelenebb versenyt futnak az idővel

A külföldi mentőcsapatok és a segélyszolgálatok ráadásul csak közel két nappal azután kezdtek érkezni, hogy szerdán 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengések pattantak ki Caracastól mintegy 160 kilométerre nyugatra. A rengéseket még Kolumbiában is érezni lehetett.

Fotó: DONALDO BARROS/AFP

Fotó: DONALDO BARROS/AFP

Fotó: DONALDO BARROS/AFP

A halálos áldozatok száma a legfrissebb hivatalos adatok szerint 920, emellett 3360 sérültről beszél a caracasi kormányzat. Csakhogy ezek mellett egy weblapon, ahol az eltűnt embereket lehet jelenteni, péntek délután több mint 50 000-en szerepeltek. Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata több mint 10 000 halálesetet jósolt „nagy valószínűséggel”, amivel a mostani lenne az elmúlt száz év egyik legtragikusabb latin-amerikai földrengése.

A rengések sekélyen, 20,3, illetve 10 kilométeres mélységben történtek, ezért különösen nagy pusztítást okoztak. A legsúlyosabban a főváros Caracas és a közeli tengerparti La Guaira érintett. Jorge Rodríguez, a venezuelai nemzetgyűlés elnöke szerint mintegy 250 épület sérült vagy semmisült meg.