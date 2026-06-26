Pesty László azt állítja, azért tűnt el februárban, mert halálosan megfenyegették

Pesty László a 24.hu-nak adott interjúban azt állította, hogy februárban azért tűnt el és bujkált hetekig, mert életveszélyesen megfenyegették, miután korábban nyilvánosan bírálta a NER korrupcióját.

A dokumentumfilmes februárban tűnt el, a rendőrség eltűnt személyként kereste, ő pedig közben több helyen bujkált. Elmondása szerint minden február 9-én kezdődött, amikor két ember becsöngetett hozzá. Nem látta őket, mert a sövény mögött álltak, de azt állította, egyértelmű halálos fenyegetést kapott. Azt mondták neki: „ha az április 12-ei választásokig megint ki találod nyitni a pofádat”, akkor „a hulládat Mohácsnál vetik ki a hullámok”. A másik hang Pesty szerint hozzátette, hogy a test „olyan állapotban lesz, hogy nehéz lesz azonosítani”.

Pesty azt mondta, ezután tíz perc alatt összepakolta a cuccait, majd elmenekült otthonról. A fenyegetést politikai természetűnek tartja:

„Hisz kinek az érdeke volt engem megfenyegetni, miután elkezdtem a NER-es korrupcióról beszélni? Jól ismerem a fiúkat.”

A bujkálást saját beszámolója szerint konspiratív módon szervezte meg. „Háromnaponta váltottam helyszínt. Két vidéki volt, jó messze Pesttől. Váltott autókkal csináltuk a legmegbízhatóbb barátaimmal” – mondta. A telefonját is kikapcsolta, mert attól tartott, hogy cellaadatok alapján bemérhetik. Amikor megkérdezték, kik elől rejtőzött, csak annyit válaszolt: „Hát, ők.”

A történetnek több filmszerű eleme is van, ezek közül is kiemelkedik az, amikor Pesty állítása szerint a rendőrök elől is menekült. Egy Keleti pályaudvar környéki lakásban bujkált, amikor rendőrök érkeztek a barátjához, mert őt keresték eltűnt személyként. Pesty azt mesélte, hogy a vécé „licthófablakán” préselte ki magát, „hátizsákkal, cukorbetegen, műtendő térddel, asztmásan, idegösszeomlottan”, majd 2,5–3 métert ugrott, és a Keletibe menekült.

Onnan felszállt az első vonatra, Kőbánya-felsőn leszállt, majd egy munkáskocsmába ment, ahol abban bízott, hogy nem ismerik fel. De saját elmondása szerint egy idős nő azonnal felismerte, és azt mondta neki: „Pesty Laci, mit keresel itt nálunk, kőbányai proliknál? Te aztán nagy bajban lehetsz, úgy érzem, te menekülsz, Pesty Laci!” Pesty állítása szerint három és fél napig a nőnél húzta meg magát.

A dokumentumfilmes azt mondja, nem a rendőrökre haragszik, de félt attól, hogy egy szerinte kreált állatkínzási feljelentés ürügyén előállítják, és „odabenn valami baja esik”. Azt is állította, a rendőrségi akció aránytalan volt egy eltűnt személy kereséséhez képest: csapatszállítókkal és tűzoltókkal mentek ki a házához, levágták a lakatot, berúgtak két ajtót, és a pincétől a padlásig átkutatták az ingatlant. Pesty úgy véli, valójában nem őt, hanem adathordozókat kerestek.

Pesty február 24-én végül bement az V. kerületi kapitányságra, és jelezte, hogy nincs eltűnve, de ezután sem tért vissza a nyilvánosságba. Azt mondta, továbbra is bujkált, majd később nagyon csendben hazament. Ahogy közeledett az április 12-i választás, úgy érezte, „itt már valószínűleg nem lesz baj.” Arra a felvetésre, hogy az egész eltűnés csak médiahekk volt, durván reagált: „Azt üzenem nekik, hogy nyugodtan nyalják ki a seggem.” Majd hozzátette: „nem kívánom nekik, hogy az életüket féltve menekülniük kelljen.”

Szóba került a politika is, az egykori orbánista fideszes ma már nyíltan a Tiszát támogatja, és azt mondta, nem kényszerből szavazott rájuk, hanem meggyőződésből. Magyar Péterről úgy beszél, mint aki „megváltás az országnak”, ha legalább „a bűnözést és a lopást” meg tudja állítani. „De egyébként lassan abba lehetne hagyni a karneválozást, mert most az a tét, arra játszik több ezer besúgó, pártember, provokátor, hogy rosszul menjen a Tiszának. Én ismerem őket, tudom, hogy mire képesek. Belülről láttam a pártot, ahogy látta Magyar is. Mi belülről jövünk, ezért tudunk hitelesen beszélni arról, ami ott történt. Én 35 évig néztem, hogy mi zajlik ott. Ezért mondom, hogy ideje a karneválozást abbahagyni, mert olyan rejtett csapdák vannak az elmúlt 16 év uraitól elhelyezve, hogy nem gondolnánk. Koncentráljon arra az új kormány, mert bizony nincsen biztonságban” – mondta Pesty.