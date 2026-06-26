Újra összeállt a Harcosok klubja az amerikai-török meccsen

Kivételesen nem a besült fideszes választási csodafegyverre gondolunk, hanem David Fincher 27 (!) éve bemutatott filmjére, melynek mindkét főszereplője jelen volt a csütörtök esti Egyesült Államok – Törökország csoportmeccsen.

Brad Pitt az amerikai válogatott mezébe bújva, fehér vödörkalapban szurkolta végig a mérkőzést Los Angelesben, míg Edward Norton mellőzte a szurkolói külsőségeket. Egyébként mindkét színészről lehet tudni, hogy érdeklődnek a – nem amerikai – foci iránt: Brad Pitt a Liverpool szurkolójának vallja magát, Norton pedig nemcsak nézni szereti a focit, de pályára is lépett már, például 2012-ben részt vett a híres jótékonysági Soccer Aid mérkőzésen az Old Traffordon.

Fotó: FOX 2000/Collection ChristopheL via AFP

Természetesen mindenki ugyanazt a Fight Club-poént sütötte el a jelenet láttán: Norton magában beszélve kommentálta a látottakat, amiben nem is lehetett sok öröme, hiszen az USA végül elveszítette a mérkőzést.