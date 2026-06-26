Váratlanul porördög csapott le a pesterzsébeti strandra, felkapott egy 150 kilós betontalpat is

Néhány másodperc alatt, teljesen váratlanul csapott le egy heves porördög a pesterzsébeti strandra. A szél a medence partján kapott fel egy gyárilag rögzített, ráadásul külön megerősített napernyőt, és az úszómedencébe sodorta. A balesetben négyen sérültek meg, közülük egy lábsérülthöz mentő érkezett, őt el is vitték a helyszínről.

Fotó: Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógyfürdő/Facebook

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. munkatársa szerint a viharnak semmilyen előjele nem volt, és a roham körülbelül tíz másodpercig tombolt olyan erővel, hogy a vendégeknek elszaladni sem maradt ideje.

Porördög akkor alakul ki, amikor az erős napsütés felhevíti a talajt, a fölötte lévő meleg levegő pedig gyorsan emelkedni kezd, és örvénylő mozgásba lendül, magával ragadva a port, homokot és a könnyebb tárgyakat. Lényeges különbség a tornádóhoz képest, hogy a porördög a felszín felől építkezik felfelé, és nem a felhőkből nyúlik alá, ezért előzmény nélkül, derült égből is felbukkanhat. A porördögök jellemzően rövid életűek. (Index)