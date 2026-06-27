A Bagázs alapítója is helyettes államtitkár lesz a Szociális és Családügyi Minisztériumban

„Dr. Both Emőke, a Bagázs alapítója és társelnöke elfogadta a felkérést, hogy a Szociális és Családügyi Minisztériumban helyettes államtitkárként folytassa munkáját. És mi nagyon büszkék vagyunk! Emő a gyermekvédelmi alap- és szakellátásért, valamint utógondozásért lesz felelős, ami eddig is szívügye volt.”

- írta Facebook oldalán a Bagázs.

A Bagázs Közhasznú Egyesület civil szervezet, ami roma telepeken élő családokkal, főként gyerekekkel foglalkozik, Bagon és Dányban. Esélyt szeretnének adni azoknak, akik nagyon nehéz körülmények közül indulnak. Segítenek a tanulásban, ügyintézésben, munkakeresésben. Hosszú távon részt vesznek a közösségek mindennapjaiban, és együtt dolgoznak a családokkal azon, hogy kitörési lehetőségeik javuljanak, a 444 április elején videóriportban számolt be a munkájukról.