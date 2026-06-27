Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a honvédelmi miniszter az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében

„A vezérkarfőnökkel egy újabb vizsgálatot rendeltettem el, hiszen nem lehet következmények nélküli az az eset, ha valaki elveszíti mindkét kezét.”

- jelentette be Ruszin-Szendi Romolusz honvédelmi miniszter Facebook oldalán az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében. Posztjában azt írta: „minden döntést, minden utasítást, minden vezetői mulasztást meg fogunk vizsgálni. Nem azért, hogy bűnbakot keressünk, hanem azért, hogy kiderüljön az igazság. Ha valaki hibázott, legyen vezető vagy döntéshozó, annak vállalnia kell a következményeket. Ha rendszerszintű hiba történt, azt ki fogjuk javítani. Ha vezetői felelősség állapítható meg, annak pedig következménye lesz.”

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Korábban az ügyészség azzal zárta le a nyomozást, hogy nem lehet büntetőjogi felelősséget megállapítani, a megsérült kormánytisztviselő viszont nem fogadta el ezt.

„Meg kell állapítanunk, van-e benne katonai, szakmai felelősség, és van-e benne politikai felelősség.” - mondta Ruszin-Szendi. A vizsgálat - amit még egyszer: nem az ügyészség folytat - hatvan nap múlva fog lezárulni.

A baleset 2025 márciusában történt egy olyan önkéntes katonai felkészítő programon, amelyet a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség indított államigazgatásban dolgozóknak. A háromnapos képzésen 71 kormánytisztviselő vett részt.

A később súlyosan megsérült, 29 éves nő a gyakorlógránátos feladatok során egyszer sem érte el az előírt 30 méteres dobótávolságot, ennek ellenére – ahogy a többi résztvevő is – megfelelt minősítést kapott, így részt vehetett az éles gránátdobáson.

A robbanás következtében a nő maradandó fogyatékossággal és súlyos egészségkárosodással járó sérüléseket szenvedett, a mellette álló kiképző pedig súlyosan megsérült.