Egyszer mindennek vége szakad: III. Károly nem költözik be a Buckingham-palotába

III. Károly brit király a Buckingham-palota jövőre befejeződő, tízéves felújítása után sem fog beköltözni az épületbe – közölte a brit királyi udvar. Ezzel véget ér az a közel kétszáz éves korszak, amely során a Buckingham-palota a brit uralkodók első számú hivatalos rezidenciájaként szolgált. Károly továbbra is a Clarence House-ban, a Buckingham-palotától néhány perc sétára található, régóta használt londoni rezidenciáján fog élni.

A Buckingham-palota 369 millió fontos (kb. 174,8 milliárd forintos) felújítása jövőre fejeződik be. Amikor a felújítás 2017-ben megkezdődött, még az volt a terv, hogy a palota továbbra is az uralkodó első számú londoni rezidenciája marad, ahogy az 1837 óta, Viktória királynő trónra lépése óta mindig is volt. Egyébként sem III. Károly, sem a néhai II. Erzsébet királynő nem éjszakázott a Buckingham-palotában 2019 óta. A király ugyanakkor fenntart magának néhány magánlakosztályt az épületben, amelyeket szükség esetén használhat.

Fotó: ANDREW MILLIGAN/AFP

A palotát évente mintegy 700 ezer ember látogatja meg, és a jövőben a nagyközönség számára is szélesebb körben megnyitják.

Egyúttal most először azt is nyilvánosságra hozták, hogy a király a 2024/25-ös pénzügyi évben 12,9 millió font (kb. 6,1 milliárd forint) adót fizetett be, ezzel Károly az Egyesült Királyság száz legnagyobb adófizetője közé került. 2022-es trónra lépése óta összesen több mint 30 millió fontot (kb. 14,2 milliárd forint) fizetett be különböző adónemekben.

A brit törvények szerint az uralkodónak nem kötelező személyi jövedelemadót, tőkenyereség-adót vagy örökösödési adót fizetnie. Károly azonban – akárcsak édesanyja 1993 óta – önként fizeti ezeket az adókat, de eddig nem hozták nyilvánosságra az összegeket.

Integetni azért még fognak a Buckingham-palota erkélyéről Fotó: BENJAMIN CREMEL/AFP

A király – az 1399 óta valamennyi brit uralkodóhoz hasonlóan – magánjövedelemhez jut a Lancaster Hercegség hatalmas birtokaiból, ez a 2025/26-os pénzügyi évben 25,2 millió fontot (kb. 11,9 milliárd forint) hoz számára, emellett más birtokaiból és befektetéseiből is származik bevétele. Az uralkodó emellett az államtól is kap támogatást, amelyből a királyi alkalmazottakat, a királyi paloták fenntartását és a hivatalos utazásokat finanszírozzák. Ennek összege a 2026/27-es pénzügyi évben 137,9 millió font (kb. 65,3 milliárd forint) lesz. III. Károly kifejezett kérésére ezt az összeget 2027/28-tól 100 millió fontra (kb. 47,3 milliárd forintra) csökkentik, és várhatóan ezen a szinten marad a 2031/32-es pénzügyi évig.

Vilmos herceg a 2024/25-ös pénzügyi évben 7,76 millió font (kb. 3,7 milliárd forint) adót fizetett.

Az adófizetés ellenére Vilmost és Károlyt bírálatok is érték amiatt, hogy a hadseregtől, az állami egészségügyi szolgálattól és iskoláktól is bérleti díjat szednek, vagyis egyesek szerint a közszolgáltatásokból is hasznot húznak.