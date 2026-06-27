Két hétig kóborolt a texasi erdőben egy zsiráf

Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot - közölték a helyi hatóságok.

A 3 éves Gracie-t repülőgépről, egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják - jelezte Nathan Johnson, Real megye seriffje pénteken.

Vick Jones, az egzotikus állat tulajdonosa közölte: azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében azt tervezi, kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen.

Az állatot egy másik zsiráffal együtt a Cedar Hollow nevű magánbirtokon tartják a szövetségi állam Texas Hill Country nevű hegyvidéki, lakott területektől távol eső részén - írja az MTI.

Fotó: a seriff

Az Egyesült Államokban ezen a területen tartják a legtöbb egzotikus vadállatot - mondta a seriff, miközben bagót rágott. Eltűnt majmok és zebrák ügyében is volt már teendője, de zsiráffal most akadt dolga először, mondta, és kiköpött. A neheze csak most jön, morgott a bajsza alatt a seriff: „Hát, az nem úgy van ám, basszájba, hogy betoszod az 500 kilós, ötméteres zsiráfot a Zsiguli hátsó ülésére!” Felhívta a figyelmet arra is, hogy „szaros négy mérföld csak a távolság az otthonáig, de rohadt hepehupás ám az a kurva út arrafelé.”

Oké, nem pont ezekkel a szavakkal!