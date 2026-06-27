Rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál a klíma nélküli kirendeltségeken

harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás - közölte a hatóság az MTI-vel.

Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én, hétfőn, és 30-án, kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után.

Fotó: ELISE CABANE/Hans Lucas via AFP

Aki viszont nem akarja tesztelni se a forró, se a légkondis NAV-ügyintézést a hét első felében, annak az online felületek mindig rendelkezésre állnak és a hatóság ügyfélportálján szinte minden adóügy elintézhető.