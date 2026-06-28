Tizenegyen haltak meg, miután egy ejtőernyősöket szállító repülőgép lezuhant Franciaországban

Tizenegyen meghaltak, miután egy könnyű repülőgép lezuhant vasárnap a kelet-franciaországi Tomblaine-ben – írja a BBC. A repülőgépet egy ejtőernyősiskola használta, a balesetben a pilóta és 10 utas vesztette életét, köztük öt tanuló és öt oktató – közölték helyi tisztviselők.

A rendőrség arra kérte a lakosságot, hogy kerüljék el a repülőtér környékét Meurthe-et-Moselle megyében. Philippe Tabarot francia közlekedési miniszter közölte, hogy ő és Laurent Nunez belügyminiszter a baleset helyszínére tartanak. A történteket „szörnyű tragédiának” nevezte.

Az AFP szerint a gép egy beépített területen, egy bevásárlóközpont közelében zuhant le, a balesetben járókelők nem sérültek meg. „A repülőgép szinte függőlegesen zuhant le, közvetlenül egy lakóövezet mellett, a repülőtér szélén” – mondta Seguy a francia BFM-nek, hozzátéve, hogy szerencse, hogy nem voltak további áldozatok.

A helyi tisztviselők azt is közölték, hogy az áldozatok hozzátartozói jelen voltak a repülőtéren, amikor a baleset történt. A beszámolók szerint azért voltak ott, hogy megnézzék az ugrást, ami az öt tanuló első ejtőernyős élménye lett volna. Az elhunyt ejtőernyősök fele ápoló volt – mondta Thierry Pechey, a Független Ápolók Rendjének Meurthe-et-Moselle-i szervezetének elnöke a BFM-nek.

Chaynesse Khirouni, Meurthe-et-Moselle megye elnöke a helyi médiának azt mondta, hogy szakértői csapat tart a helyszínre, hogy kivizsgálja a baleset okát.