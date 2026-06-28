Trump arcképe is rákerül az Egyesült Államok 250. évfordulójára készülő „hazafias útlevelekre”

Új képeket mutatott be a Fehér Ház az Egyesült Államok 250. évfordulójára készülő „hazafias útlevelekről”, amin vízjelként Donald Trump portréja szerepel – írja a Guardian. A külügyminisztérium szerint a limitált kiadású, emlékcélú amerikai útlevelet „Amerika 250. évfordulójának történelmi alkalma emlékére” hozták létre, és 2026. július 6-tól kezdik kiadni a washingtoni útlevélügynökségen Washingtonban, amíg a készlet tart.

A Fehér Ház egyszerűen „hazafias útlevélnek” nevezte, míg az elnök a Truth Socialön így mutatta be:

„Az USA új útlevele, ami azt mondja, Isten hozott, de viselkedj rendesen!”

A külügyminisztérium már áprilisban közölte, hogy emlékútlevelet ad ki, de a végleges változat eltérő grafikát kapott. Az elnök korábbi, szigorú arckifejezésű portréfotóját egy háromnegyedes testképre cserélték, amin Trump az íróasztal fölé hajol ökölbe szorított kezekkel. A képet a Fehér Ház fotósa, Daniel Torok készítette, és Trump még komorabbnak látszik rajta. A fotó a Smithsonian „America’s Presidents” című kiállításán is látható.

Trump portréját a függetlenségi nyilatkozat szövegrészletei veszik körül, alatta pedig az aláírása és a „United States of America” felirat szerepel. A szemközti oldalon az alapító atyák láthatók, amint aláírják a függetlenségi nyilatkozatot. Trump tekintetén túl legalább egy, rá jellemző dekoratív elem is megjelenik az útlevélen: a hátlapon egy aranyszínű „Freedom 250” zászló látható.

A hónap elején demokrata törvényhozók felszólították a kormányzatot, hogy állítsa le egy 250. évfordulóra készülő, tömör aranyból készült emlékérme gyártását. Az érmén ugyanaz az elnöki kép szerepelne, mint az új útlevélen, valamint a „FIGHT FIGHT FIGHT” szavak – utalás arra a skandálásra, amit Trump egy csaknem két évvel ezelőtti, a pennsylvaniai Butlerben történt merényletkísérlet után mondott.