Vízkorlátozást vezetnek be Pátyon

természet

Vízkorlátozást vezetnek be Pátyon, miután szombaton rekordot jelentő, több mint 2500 köbméter víz fogyott el a településen – írja Páty Község egy Facebook-bejegyzésben. A település szerint a döntést azután hozták meg, hogy az adatokból az látszódott, hogy az elhasznált víz jelentős része locsolásra, illetve más nem feltétlenül szükséges célokra ment el.

Eközben az ÉDV, azaz a Északdunántúli Vízmű Zrt. csökkentette a településre érkező vízmennyiséget a régiós vízhiány miatt. Ezért a Daköv Kft. javaslatára (ami egy közüzemi szolgáltató), Pátyon I. fokú vízkorlátozás lép életbe. Ez azt jelenti, hogy reggel 06.00 és este 22.00 óra között víziközműből vételezett ivóvízzel:

  • tilos lesz a magán és közterületi kertek, parkok öntözése, locsolása,
  • tilos az úttest locsolása/tisztítása,
  • tilos a gépjárművek mosása és a medencék feltöltése,
  • Valamint tilos a kerti zuhanyok, teraszpárásítók, párafüggöny, párakapuk, illetve egyéb kültéri ködhűtők használata.

Mint írták, akinek „nincs otthon ivóvize és nem tud vásárolni (főleg idősek, mozgásukban korlátozottak),

hívják az Pátyi Önkormányzati Rendészet ügyeleti számát, segítenek palackos ásványvízzel”.

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