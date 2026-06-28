Vízkorlátozást vezetnek be Pátyon, miután szombaton rekordot jelentő, több mint 2500 köbméter víz fogyott el a településen – írja Páty Község egy Facebook-bejegyzésben. A település szerint a döntést azután hozták meg, hogy az adatokból az látszódott, hogy az elhasznált víz jelentős része locsolásra, illetve más nem feltétlenül szükséges célokra ment el.

Eközben az ÉDV, azaz a Északdunántúli Vízmű Zrt. csökkentette a településre érkező vízmennyiséget a régiós vízhiány miatt. Ezért a Daköv Kft. javaslatára (ami egy közüzemi szolgáltató), Pátyon I. fokú vízkorlátozás lép életbe. Ez azt jelenti, hogy reggel 06.00 és este 22.00 óra között víziközműből vételezett ivóvízzel:

tilos lesz a magán és közterületi kertek, parkok öntözése, locsolása,

tilos az úttest locsolása/tisztítása,

tilos a gépjárművek mosása és a medencék feltöltése,

Valamint tilos a kerti zuhanyok, teraszpárásítók, párafüggöny, párakapuk, illetve egyéb kültéri ködhűtők használata.

Mint írták, akinek „nincs otthon ivóvize és nem tud vásárolni (főleg idősek, mozgásukban korlátozottak),