A katasztrófavédelem azt javasolja, hogy a kánikulában csináljuk azt, amit a kutyáik, de dögben szerencsére nem kell hemperegni

Példaképek

A pusztító hőség kellett ahhoz, hogy egy állami szerv végre félhivatalosan kimondja azt, amit 11 éves korában még mindenki tud: a legjobb úgy élni, mint a kutyáink. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arról tett közzé hasznos oktatóvideót, hogy mit érdemes csinálnunk harmadfokú hőségriadó idején. A válaszuk az, hogy utánozzuk le a katasztrófavédelem mentőkutyáit, akik a mellékelt videón testületileg rohannak be a Dunáb,a és csak kamuból tesznek úgy, mintha hallgatnának a főnökük utasításaira.

A videós életmódtanács mellé szöveg is jár. Ebben a katasztrófavédelem azt javasolja, hogy aki teheti, az lógjon el a munkából, és vízparton, árnyékban, naptejjel bekenve, vizet kortyolgatva bekkelje ki a legdurvább időszakot. De azért ne olyan eszetlenül rohanjon be a vízbe, mint a rövidfilm főhősei.

Ha jól látom, az ázottkutya-szagú kutyák pont azon a helyen fürdenek, amit leginkább javasoltam volna ilyen célra a tanácsot megfogadó budapesti olvasóknak: a Hajógyári-sziget csúcsánál.

Új kedvenc videós influesnzerünk pedig Leczki Sarolta tűzoltó főtörzszászlós