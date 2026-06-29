A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése és a polgármesteri fizetéscsökkentés lesz napirenden az Országgyűlésben

Újabb kétnapos ülés kezdődik hétfőn a parlamentben. Az első ülésnapon megemlékeznek a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról, majd Magyar Péter szólal fel napirend előtt. Erre reagálhatnak a frakcióvezetők: ha a miniszterelnök húsz percnél kevesebbet beszél, akkor 5-5 percet kapnak a reakcióra, ha annál többet, akkor nyolcat.

Szót kap majd Holecz Károly, szlovén nemzetiségi szószóló is. Megalakul az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportja, választanak bizottsági tisztségviselőket és tagokat, majd azonnali kérdések órája következik.

A két legfontosabb parlamenti vitára este kerül majd sor. Az első a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló, annak a törvényjavaslatnak az alapján, amelyet a tiszás Melléthei-Barna Márton nyújtott be. A másik pedig „a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosításás”, azaz az a napokban nagy port kavart kezdeményezés, ami szerint csökkentenék a polgármesterek és megyei közgyűlési elnökök fizetését. Mindkét törvényjavaslat elfogadásához minősített többség szükséges.