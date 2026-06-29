Előzetes szakvélemény a Fenyő-szoborról: Érezhető benne valami érdekes, ami közel viszi, és megmozgatja az embert ahhoz, hogy megnézze ki volt ez a személy és mit csinált

Budapest

Ugyan támogatta az egyik Fenyő-szobor tervét, a XIII. kerületi önkormányzat által felkért szakmai zsűri a beérkezett terveket összességében ötlettelennek, a szoborállítást elhamarkodottnak, a társadalmi egyeztetés hiányát pedig problémásnak tartotta.

Ennek ellenére az önkormányzat múlt héten még szavazott volna a szoborról, csakhogy a civilek és a fővárosi szakmai szervezet tiltakozását követően a terv lekerült a napirendről.

Az Alkotóművészeti Koordinációs Iroda által írt június eleji szakvéleményt a szoborállítás ellen indított petíció egyik szerzője kérte ki közérdekű adatigényléssel.

„Jól megjeleníti a karaktert, ad egy kis jelzést a művész világára, érezhető benne valami érdekes, ami közel viszi és megmozgatja az embert ahhoz, hogy megnézze ki volt ez a személy és mit csinált. Kifejezi Fenyő személyiségét” – így kezdődik az a szakmai vélemény, amelyet az iroda Orbán Előd szobrászművész újlipótvárosi Fenyő Miklós-szobrának tervéről írt.

Forrás: XIII. kerület önkormányzata

Megkérdezhették volna a helyieket, amúgy sem ártana várni

Az iroda a szakvéleményét kritikával indította. Ugyan szerintük a három meghívott szobrász terve megfelelt az önkormányzati pályázat elvárásainak, viszont „szerencsés lett volna” több művész meghívása, „továbbá a stíluskérdés nyitottabb kezelése”.

„A zsűri ennyire kevés idő elteltével a halálozás után elhamarkodottnak tartja a teljes alakos szobor felállítását. Szükséges hosszabb időperiódus ahhoz, hogy láthassuk mit jelent Fenyő Miklós az utókornak. A zsűri ezért is fontosnak tartaná a szobor felállításának lakossági, vagy akár szélesebb körű támogatottságának felmérését, társadalmi egyeztetését.”

A szobrot a Fenyő halálával indult rendezvénysorozat, az emlékpad és emléktábla állítása után jövőre, a zenész 80. születésnapja alkalmából állították volna fel. Fenyő januárban halt meg, az önkormányzat februárban írta ki a pályázatot.

A szakvélemény szerint a pályázati anyagokon érezhető volt, hogy nem telt el elég idő az előadóművész halála és a szobortervek kidolgozása között.

„Fenyő Miklós sziporkázó és színes egyéniség volt, tele ötletekkel, vidámsággal, mindig megbotránkoztatásra készen. A látott modelleken ezen tulajdonságoknak és értékeknek semmi nyoma nincs. A köztéri szobrászat merevsége, fegyelme és sablonkövetése látszik. Nincs bennük ötlet, csak egy figurát ábrázolnak.”

Fenyő Miklós szobrának gipszmakettje.
Fotó: Facebook / Tóth József /VEGH TIBOR

Helyi és szakmai elégedetlenség

A szobor tervét júniusban ismerhette meg a szélesebb közönség, a helyiek hamarosan giccsűző petíciót indítottak, és a főváros Köztéri Művészeti Szakmai Tanácsa (KMSZT) is kiállt a zsánerszobrok ellen.

A több mint 600 ember által aláírt petícióra és a szakmai tiltakozásra reagálva a XIII. kerületi képviselő-testület ülésén a múlt héten lekerült a napirendről a szobor terve – önkormányzati forrásaink szerint hónapokig nem lesz róla döntés.

Többen azért is kritizálták a szobrot, mert tervezésekor nem vonták be a helyieket, és nem tartják elegendőnek, hogy Tóth József polgármester kizárólag Fenyő családjával egyeztetett. Ezt tehát az önkormányzat által kikért szakvélemény is problémásnak tartotta.

Azzal is sokaknak baja volt, hogy a tervezett szobor arca nem hasonlít Fenyő Miklóséra. Erről a szakértők azt írták: „Mintázása pontos, érzékeny, az arc kis mérete miatt nem kidolgozott, ennek leolvasásához 1:1-es méretarányú modell szükséges.”

Fenyő Miklós szobor, gipszmakett, Orbán Előd alkotása.
Fotó: Facebook / Tóth József /VEGH TIBOR

A számos szakértőt tömörítő fővárosi KMSZT közleményében azt írta, a helyszín megválasztásakor azt is figyelembe kell venni, hogy a Szent István park környéke építészetileg kivételesen egységes. Ugyan a szakvélemény szerzői kritizálták a szoborterveket, beleértve a helyszínválasztást is, Orbán Előd nyertes pályázatáról írt – cikk elején már idézett – visszajelzésük szórakoztató.

Hogyan fejezi ki Fenyő személyiségét a szoborterve?

„Nem táncmozdulatot jelenít meg, hanem típust, mentalitást” – írta a szakértői zsűri. Megtudtuk azt is, hogy a szobor „öltözete lezseren elegáns”, továbbá „a sál elegáns, a zsinóros nyakkendővel szemben kedvezőbb hatású, de el is hagyható. A kezébe sem szükséges a mikrofon, a felirat magyarázza a szituációt.”

Azt írták, „a végleges szobor mérete eltúlzott”. A 40 centis talapzatot nem ajánlják, így az alak a virágágyásban állhat. „A kültéri LED Neonok használatának ötlete kontextusában elfogadható, felidézi a korszak hangulatát” – hozzátéve, hogy problémás lehet, ha a LED elromlik.

Mindezek mellett a zsűri fenntartásokkal és változtatási javaslatokkal Orbán alkotását tartotta a legalkalmasabbnak.

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Bódog Bálint
Budapest