Kidobott bőröndben találták meg egy 17 éves lány holttestét Thaiföldön

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Gyilkossággal vádoltak meg egy ausztrál férfit Thaiföldön, miután egy vasúti sín közelében, egy kidobott bőröndben találták meg egy 17 éves lány holttestét – írja a BBC.

A rendőrség szerint Tunchanok Donhomla eltűnését péntek délután jelentették, a holttestre pedig szombat hajnalban bukkantak rá Pattayában.

A hatóságok térfigyelő kamerák felvételeire hivatkozva azt állítják, hogy Simon Carman csütörtök hajnalban a lánnyal együtt ment be egy társasházba, majd aznap késő este már egyedül távozott, egy nagy bőröndöt cipelve. A rendőrség szerint a férfi a bőröndöt feltette egy motorra, majd a vasút felé hajtott. Carmant később a bangkoki repülőterén tartóztatták le.

A kép illusztráció.
Fotó: MATT HUNT/Anadolu via AFP

Sajtóbeszámolók szerint a férfi azt vallotta, hogy pénzért szexuális szolgáltatásban állapodott meg a lánnyal, később azonban vita alakult ki köztük az összegről. Carman tagadja a gyilkosságot, azt állítja, hogy önvédelemből cselekedett. A thai rendőrség szerint azt is mondta, hogy a lány eltűnt a szobából, miközben ő aludt.

A rendőrség szerint Carman testén karmolások voltak, amik dulakodásra utalhatnak, a férfi azonban azt mondta, szerinte pókok okozták a sérüléseket. Őrizetben készült videóüzenetében a férfi azt üzente a lány családjának, hogy sajnálja a történteket, de „nem tudta befolyásolni” a helyzetet. A család az ABC-nek azt mondta, Donhomla egyetlen gyerek volt, apjával és mostohaanyjával élt 480 kilométerre Pattayától. Otthon azt mondta, hogy egy barátjával megy nyaralni a tengerparti városba.

Ha Carmant bűnösnek találják, akár halálbüntetést is kaphat.

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