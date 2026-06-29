Kidobott bőröndben találták meg egy 17 éves lány holttestét Thaiföldön

Gyilkossággal vádoltak meg egy ausztrál férfit Thaiföldön, miután egy vasúti sín közelében, egy kidobott bőröndben találták meg egy 17 éves lány holttestét – írja a BBC.

A rendőrség szerint Tunchanok Donhomla eltűnését péntek délután jelentették, a holttestre pedig szombat hajnalban bukkantak rá Pattayában.

A hatóságok térfigyelő kamerák felvételeire hivatkozva azt állítják, hogy Simon Carman csütörtök hajnalban a lánnyal együtt ment be egy társasházba, majd aznap késő este már egyedül távozott, egy nagy bőröndöt cipelve. A rendőrség szerint a férfi a bőröndöt feltette egy motorra, majd a vasút felé hajtott. Carmant később a bangkoki repülőterén tartóztatták le.

A kép illusztráció. Fotó: MATT HUNT/Anadolu via AFP

Sajtóbeszámolók szerint a férfi azt vallotta, hogy pénzért szexuális szolgáltatásban állapodott meg a lánnyal, később azonban vita alakult ki köztük az összegről. Carman tagadja a gyilkosságot, azt állítja, hogy önvédelemből cselekedett. A thai rendőrség szerint azt is mondta, hogy a lány eltűnt a szobából, miközben ő aludt.

A rendőrség szerint Carman testén karmolások voltak, amik dulakodásra utalhatnak, a férfi azonban azt mondta, szerinte pókok okozták a sérüléseket. Őrizetben készült videóüzenetében a férfi azt üzente a lány családjának, hogy sajnálja a történteket, de „nem tudta befolyásolni” a helyzetet. A család az ABC-nek azt mondta, Donhomla egyetlen gyerek volt, apjával és mostohaanyjával élt 480 kilométerre Pattayától. Otthon azt mondta, hogy egy barátjával megy nyaralni a tengerparti városba.

Ha Carmant bűnösnek találják, akár halálbüntetést is kaphat.