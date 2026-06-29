Lemondott a cseh szövetségi kapitány

Miroslav Koubek hétfőn lemondott a cseh labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, miután csapata a világbajnokság csoportkörében rém gyenge teljesítményt nyújtott, és nem jutott a 32 közé.

Fotó: ALFREDO ESTRELLA/AFP

Koubek döntéséről úgy nyilatkozott, hogy ahhoz hozzájárult az ellene irányuló, „féligazságokon és kitalációkon” alapuló médiakampány. Hozzátette: a kialakult légkörben nem látta értelmét a további munkának a cseh válogatottnál. A rutinos, de többségében középszerű futballistákat felvonultató csehek a vb csoportkörében egy pontot szereztek, ezzel csoportjuk utolsó helyén végezve estek ki.

Kezdésként a dél-koreaiaktól kaptak ki 2-1-re, majd zárásként a társrendező mexikóiaktól 3-0-ra, a kettő között pedig 1-1-es döntetlent értek el a dél-afrikaiakkal szemben. A 74 éves szakember munkáját a torna alatt folyamatosan kritika érte a cseh sajtó részéről, míg Koubek a vártnál gyengébb teljesítményüket „buta hibákkal” indokolta, valamint azzal, hogy a sok utazgatás kimerítette a játékosait. A csapat mindhárom vb-meccsét más stadionban játszotta, mexikói mérkőzéseik között Atlantában léptek pályára. Koubek tavaly októberben, a Feröer-szigetek elleni kínos vereség után vette át a válogatott irányítását, és az európai pótselejtezőn kvalifikálta együttesét a vb-re – úgy, hogy mindkét mérkőzését saját pályáján játszhatta, és mindkettőn tizenegyesekkel jutott tovább (először Írország, utána Dánia ellen). (via MTI)