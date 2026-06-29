Már a Kékestetőn is 30 fok felett járnak a csúcsok

Vasárnap a legmelegebb órákban az ország minden részén meghaladta a csúcshőmérséklet a 30 fokot, beleértve a hegyi állomásokat, így Kékestetőt is – írja az Időkép. A HungaroMet mérése szerint kora délután a Mátra 1014 méter magas csúcsán 30,2 fokot mutatott a hőmérő, amely mindössze 1,2 fokkal maradt el a hegytetőn valaha mért legmagasabb hőmérséklettől.

A legmelegebb, 31,4 fokos értéket 2007. július 20-án mérték, könnyen lehet, hogy ez a napokban megdől, ahogyan a szintén ezen a napon mért 41,9 fokos abszolút rekord is. Hétfőn és kedden tetőzik a rendkívüli hőhullám, a legforróbb tájakon a 42 fokot is elérheti a hőmérséklet.