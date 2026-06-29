Megvan az új NAV-elnök

Kinevezése után Tamásné Czinege Csilla lesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke – jelentette be közleményében Kármán András pénzügyminiszter. Tamásné Czinege Csilla a hatóság adószakmai feladatokért felelős elnökhelyettese volt, de azóta, hogy a kormányváltással az előző elnök, Vágujhelyi Ferenc megbízatása megszűnt, ő látta el az elnöki feladatokat is.

Az új elnökről ezt írja a pénzügyminiszter: Tamásné Czinege Csilla közgazdász, adótanácsadó, könyvvizsgáló. Több évtizedes szakmai tapasztalatot szerzett az adóigazgatás, az adóellenőrzés és az adózás szervezetirányításának területén. Szakmai vezetésével valósult meg az adminisztrációs terheket jelentősen csökkentő, előre kitöltött bevallások rendszere. Vezetői munkája középpontjában az ügyfélközpontú, digitális és adatvezérelt adóhatósági működés, a gazdaság fehérítését szolgáló intézkedések, valamint a szervezeti és működési innovációk megvalósítása áll. Célja egy olyan adóhivatal, amely a jogkövető adózók számára egyszerű és kiszámítható ügyintézést biztosít, miközben hatékonyan védi a költségvetési érdekeket és a tisztességes gazdasági versenyt.

Tamásné Czinege Csilla, Kármán András és Czöndör Szabolcs Forrás: Pénzügyminisztérium

Az adószakmai elnökhelyettesi posztra Tamásné Czinege helyére Czöndör Szabolcsot javasolja Kármán. Czöndör az APEH-nél és NAV-nál kezdte pályáját, majd a PwC-nél is dolgozott. A NAV Adószakmai Innovációs Főosztályának vezetőjeként az áfadigitalizáció, az e-számlázás és annak európai standardnak való megfeleltetése áll a munkája középpontjában.

Kármán azt írja, az új kormány által meghirdett Tisztítótűz művelet és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal példátlanul határozott fellépés a korábbi vagyonvesztések és közvagyont érintő visszaélések kivizsgálása terén.