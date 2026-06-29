Tegnap reggel óta nincs víz Erdőkürtön

Tegnap reggel 9 óra óta nincs víz Erdőkürt jelentős részén – mondta el nekünk Galovtsik Lilla, aki amellett, hogy a Fiatalok a magyar vidékért alapítvány önkéntese, Erdőkürtön is él. Azt mondja, többször is próbált információt szerezni a vízhiányról az Északmagyarországi Regionális Vízművektől (ÉRV), de az ügyfélszolgálatosok semmit nem tudtak mondani – állítja. „Szeretnék menni dolgozni, le kéne zuhanyozni, ilyen alap dolgokat sem tudunk most megtenni”.

A faluban Galovtsik szerint két lajtos kocsit állítottak szolgálatba. Tájékoztatást pedig a polgármester közölt a falu Facebook-oldalán. Innen kiderül, hogy már tegnapelőtt várható volt a probléma. Akkor tették közzé az ÉRV felhívását arra, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Tegnap délelőtt egy poszt szerint már csőtörésre gyanakodtak, ma pedig azt írták, egy nagy tartálykocsi tölti a rendszert egy tűzcsapon keresztül. A polgármester szerint a hálózatban már van víz, azonban a a puffertartályt még tölteni kell. Azt is ígérte, hogy palackos vizet fognak kiosztani a lakosság körében.