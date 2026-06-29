Tinédzserek loptak kisteherautót Debrecenben, száz kilométeren át menekültek vele a rendőrök elől

Június 25-én kora délután érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Debrecenben elloptak egy kisteherautót – írja a Police.hu. Az autóban volt GPS-jeladó, így a rendőrök perceken belül megtalálták a mozgásban lévő járművet és megpróbálták megállítani – sikertelenül. A sofőr a gázra lépett és menekülni kezdett.

A rendőrök kilométereken át követték, egészen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéig, ahol további egységek várták, mivel a Tevékenység-irányítási Központ riadóláncban értesítette a szomszédos megyék kollégáit.

A kisteherautó közel 100 kilométert tett meg, miközben helyenként a 180 km/h-s sebességet is elérte autópályán és főutakon. A rendőrök közben lezárták a lehajtókat és becsatlakozó utakat, több helyen elterelték a forgalmat a száguldó kisteherautó útjából.

A veszélyes menekülés az M3-as autópályán ért véget, ahol a kisteherautó terelőtábláknak ütközött és megállt. A járműből ketten ugrottak ki, majd futva próbáltak elmenekülni, de nem jutottak messzire. A rendőrök percek alatt elfogták őket egy közeli szántóföldön.

Kiderült, hogy a kisteherautót egy 15 éves fiú és egy 14 éves lány kötötte el, akiket előállítottak a Debreceni Rendőrkapitányságra. Mindkettőjüket jármű önkényes elvétele bűntett miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket, a bíróság a sofőr esetében bűnügyi felügyeletről döntött, míg a lány szabadlábon védekezhet. Az is kiderült továbbá, hogy az autóból eltűnt némi készpénz, ezért lopás miatt is felelniük kell a tinédzsereknek. A fiatal fiúval szemben ezeken kívül közúti veszélyeztetés, engedély nélküli vezetés és más szabályszegések miatt indult még eljárás.