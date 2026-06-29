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külföld

Egy fura kinézetű, kamerákkal és érzékelőkkel felszerelt autó keltett feltűnést Finnországban, az autó magyar nyelven beszélő sofőrjének azonban ez annyira nem tetszett, hogy megpróbálta kiütni az őt megszólító újságíró kezéből a telefont – írja a Telex.

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A fekete-fehér mintás, látványos spirálokkal felmatricázott autót láthatólag megfigyelésekre szerelték fel, és a külseje miatt egy Google Maps-es autónál is inkább felhívja magára a figyelmet. Még egy QR-kód is van rajta, ami a megbízó kínai óriásvállalat, a Xiaomi oldalára visz, ahol kiderül többek között, hogy a nálunk főleg a mobiltelefonjairól ismert cég már az elektromos személyautó-piacon is jelen van, és a Xiami autók hamarosan megjelennek az európai piacon is.

Bár az adatgyűjtő autók akár burkolt reklámnak is jók lehetnek, a sofőr ezt kényelmetlennek érezte. Amikor Helsinkiben a legnagyobb finn újság, a Helsingin Sanomat egyik újságírója hozzálépett, a férfi magyarul kezdett káromkodni, majd megpróbálta a mobilját is kiütni a kezéből. Az újságíró elmondása szerint a férfi később ki is szállt, és tovább ordítozott, majd elhajtott - később AI segítségével azonosították, hogy mindezt magyarul tette.

A német rendszámú autó a Xiaomi TÜV Rheinland nevű alvállalkozójáé, és a férfi már más finn városokban is feltűnést keltett: egy vele egy hotelben megszálló vendég szerint feltűnően idegesen viselkedett, különösen arra figyelt, hogy ne fényképezzék le sem őt, sem a kocsit.

A finn sajtó megkeresésére a Xiaomi elismerte, hogy az autó nekik gyűjt adatokat, a rászerelt kamerák rögzítik a gyalogosokat, kerékpárosokat, járművezetőket, rendszámtáblákat és a környékbeli helyadatokat is. Az esetre a német alvállalkozó annyit reagált, hogy a viselkedésével kapcsolatos panaszt jelzik a magyar sofőrnek.

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