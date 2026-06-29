Egy fura kinézetű, kamerákkal és érzékelőkkel felszerelt autó keltett feltűnést Finnországban, az autó magyar nyelven beszélő sofőrjének azonban ez annyira nem tetszett, hogy megpróbálta kiütni az őt megszólító újságíró kezéből a telefont – írja a Telex.

A fekete-fehér mintás, látványos spirálokkal felmatricázott autót láthatólag megfigyelésekre szerelték fel, és a külseje miatt egy Google Maps-es autónál is inkább felhívja magára a figyelmet. Még egy QR-kód is van rajta, ami a megbízó kínai óriásvállalat, a Xiaomi oldalára visz, ahol kiderül többek között, hogy a nálunk főleg a mobiltelefonjairól ismert cég már az elektromos személyautó-piacon is jelen van, és a Xiami autók hamarosan megjelennek az európai piacon is.

Bár az adatgyűjtő autók akár burkolt reklámnak is jók lehetnek, a sofőr ezt kényelmetlennek érezte. Amikor Helsinkiben a legnagyobb finn újság, a Helsingin Sanomat egyik újságírója hozzálépett, a férfi magyarul kezdett káromkodni, majd megpróbálta a mobilját is kiütni a kezéből. Az újságíró elmondása szerint a férfi később ki is szállt, és tovább ordítozott, majd elhajtott - később AI segítségével azonosították, hogy mindezt magyarul tette.

A német rendszámú autó a Xiaomi TÜV Rheinland nevű alvállalkozójáé, és a férfi már más finn városokban is feltűnést keltett: egy vele egy hotelben megszálló vendég szerint feltűnően idegesen viselkedett, különösen arra figyelt, hogy ne fényképezzék le sem őt, sem a kocsit.

A finn sajtó megkeresésére a Xiaomi elismerte, hogy az autó nekik gyűjt adatokat, a rászerelt kamerák rögzítik a gyalogosokat, kerékpárosokat, járművezetőket, rendszámtáblákat és a környékbeli helyadatokat is. Az esetre a német alvállalkozó annyit reagált, hogy a viselkedésével kapcsolatos panaszt jelzik a magyar sofőrnek.