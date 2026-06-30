Az amerikai Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy márpedig amerikai állampolgár az, aki az Egyesült Államokban születik

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság kedden megerősítette a születési jogon alapuló állampolgárság széles értelmezését, elutasítva Donald Trump elnök végrehajtási rendeletét, amely kimondta volna, hogy az Egyesült Államokban illegálisan vagy ideiglenesen tartózkodó személyektől született gyerekek nem számítanak amerikai állampolgárnak, számolt be a Washington Post.

A bíróság 6–3 arányban megsemmisítette a rendeletet. A bírák szűk, ötfős többsége arra a megállapításra jutott, hogy a 14. alkotmánykiegészítés polgárháború utáni, régóta elfogadott értelmezése szerint minden, az Egyesült Államok területén született személy amerikai állampolgárnak minősül, nagyon korlátozott kivételekkel.

„Az állampolgárság akkor és most is a jogokhoz való jogot jelentette — azt, hogy valaki szabadon részt vehessen politikai közösségünkben. A 14. alkotmánykiegészítés megalkotói ezt az ígéretet ‘minden ebben az országban szabadon született személyre’ kiterjesztették” – írta John Roberts főbíró a bíróság nevében. „Ezt az ígéretet ma is betartjuk.”

A születési jogon alapuló állampolgárságot érintő rendeletet Trump második elnöki ciklusának első napján írta alá, és az adminisztráció szélesebb bevándorláspolitikai szigorításainak része. Ez volt az első Trump-féle bevándorlási intézkedés, amely a Legfelsőbb Bíróság elé került végleges döntésre.

A Guardian szerint Donald Trump azt mondta, hogy a Legfelsőbb Bíróság döntése után is megpróbálja a születési jogon alapuló állampolgárságot a Kongresszuson keresztül megszüntetni. Trump a döntést „sajnálatosnak” nevezte.

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„Ezt könnyedén pótolhatjuk a Kongresszuson keresztül, törvényhozással” – mondta Trump. Az elnök szerint nem alkotmánymódosításra van szükség, hanem arra, hogy a törvényhozók olyan jogszabályt fogadjanak el, amely kivételeket vezet be a születési jogon alapuló állampolgárság alól a nem állandó jogi státuszban lévő szülők gyerekeire.

„A Kongresszusnak MA kell elkezdenie dolgozni azon, hogy megszüntesse ezt az ország számára költséges és igazságtalan születési jogi állampolgárságot” – írta Trump a Truth Socialön.

Transzneműek nem indulhatnak iskolai versenyen

Egy másik ügyben is döntött a Legfelsőbb Bíróság kedden, miszerint az államok megtilthatják a transznemű nők részvételét a női iskolai és egyetemi sportversenyeken, számolt be a BBC.

A bíróság két külön államból – Idaho és Nyugat-Virginia – érkezett ügyeket vizsgált, ahol a felperes diákok a részvételt korlátozó törvényeket támadták meg. A két állam olyan jogszabályokat fogadott el, amelyek előírják, hogy az iskolai és egyetemi sportcsapatokban a születési nem szerint kell versenyezni.

Az egyik kereset szerint a tilalom sérti az Egyesült Államok alkotmányos egyenlő jogi védelmi garanciáit. A másik szerint ellentétes a polgárjogi törvényekkel.

A Legfelsőbb Bíróság mind a kilenc tagja egyetértett abban, hogy az állami tilalmak nem sértik a Title IX nevű polgárjogi törvényt, amely tiltja a nemi alapú diszkriminációt az oktatásban. Ugyanakkor a bírák ideológiai alapon megoszlottak abban a kérdésben, hogy a tilalmak sértik-e az alkotmány 14. kiegészítésének egyenlő védelmi záradékát. A hat konzervatív bíró szerint nem sértik az alkotmányt, míg a három liberális bíró ezzel nem értett egyet.