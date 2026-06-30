Az önkormányzattól lophatott áramot bitcoinbizniszéhez a békásmegyeri piac igazgatója

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Fáznak a takarítók, mert valaki legipszkartonozta a fűtést abban a Szőlőkert utcai helyiségben, ahol a 3. kerületi önkormányzat köztisztasági csoportjának dolgozói öltöznek - ezzel a megállapítással kezdődik az a levél, amelyet az Óbudai Vagyonkezelő (OV Zrt.) igazgatója április 22-én küldött Kiss László kerületi polgármesternek. A városvezetésnek felterjesztett panaszból később kiderül, hogy a rejtélyes elkövetőt - akinek a személyéről később még szó lesz - nem a munkások különös kegyetlenséggel való szívatása vezérelte. Egyetlen, önös érdekből elkövetett célja volt:

a fűtésre és hűtésre is alkalmas klímaberendezést azért választotta le, hogy a szervereket védje a túlmelegedéstől, amelyeken az önkormányzat áramát felhasználva bitcoint bányásztak

- erről az OV Zrt. igazgatója személyesen is meggyőződött a helyszínen.

Az illegális szerverparkot nemcsak az leplezte le, hogy a klímaberendezés egyik napról a másikra eltűnt. Az OV Zrt. munkatársai arról is beszámoltak, hogy a helyiséggel szomszédos terem katedrálüvegén keresztül „furcsa, színes, villódzó fények" szűrődtek ki. Ezek a fények a nyitott fémszerkezetre rögzített NVIDIA GeForce RTX videokártyákból jöttek, amikből a teremben legalább egy tucatot helyeztek el.

Az OV Zrt. Szőlőkert utcai telephelyén talált videókártyák és egyéb, bitcoin bányászásra alkalmas informatikai eszközök.

A nagy teljesítményű szerverparkot a helyzetleírás szerint Krébesz Dániel, a békásmegyeri piac igazgatója rendezte be az OV Zrt. informatikai vezetőjének segítségével. Ebben, a III. kerületi önkormányzat által fenntartott helyiségben tervezte elindítani új, jelentős áramigényű kriptobányászati bizniszét.