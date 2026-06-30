Farkaskölyök szimatolt meg egy kutatót az Aggteleki Nemzeti Parkban

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság két évtizede tanulmányozza a területén élő farkasokat, de most sikerült először Szabó Ádám farkaskutatónak közeli felvételt készítenie a telefonjáról egy kölyökről. A kutató szerint a 10 év után újra ugyanabban a kotorékban született öt farkaskölyök közül ez volt a legérdeklődőbb.

A farkasokat a XX. század közepére szinte teljesen kiirtották Magyarországon, majd az 1970-es évekből újra voltak észlelések az Északi-középhegység kevésbé zavart részein. Az utóbbi évtizedekben néhány család stabilan megtelepedett az országban.

Az állatok természetes visszatelepüléssel érkeztek, főleg Szlovákiából költözhettek át. Ahogy a Bükki Nemzeti Park oldalán is megjegyzik, ebben nagy szerepe volt annak is, hogy 2004 novemberében 170-220 km/órás széllökésekkel söpört végig a vihar a Magas-Tátra déli oldalán, és 750-1300 méteres magasságban szinte letarolta az erdőt, 2014-ben pedig az Alacsony-Tátra erdeit ritkította meg az orkán. Így az onnan kiszoruló állomány dél felé terjeszkedve telepedett meg Magyarországon. A farkas az emberre nem jelent veszélyt, itthon 2001 óta fokozottan védett fajnak számít. Az újbóli megjelenése azért jó hír, mert csúcsragadozóként fontos szerepe van a túlszaporodott vadállomány szabályozásában.

Szabó Ádám vadkamerája június közepén egy fiatal medvét is levideózott: