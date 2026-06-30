Felszámolás indult a Doktor24 ellen, de a cég szerint tévedés az egész

Felszámolási eljárást kezdeményeztek a Doktor24 Medicina Zrt. ellen június 26-án – írja a hvg.hu az Opten adatbázisára hivatkozva. A Doktor 24 Csoport, amelynek része az érintett cég, az ország egyik legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatója. Tulajdonosa és társalapítója többek között Kóka János egykori gazdasági, illetve egészségügyi miniszter és Lancz Róbert egészségügyi menedzser, a Primus Magán Egészségügyi Szolgáltatók Egyesületének elnöke.

Egy évekkel ezelőtti 40 milliós forintos beszállítói követelés van a háttérben, és a cég jogászai szerint bírósági eljárási hiba miatt kezdeményezték a felszámolást. A felszámolási eljárás két ponton is törvényi garanciákat sértett a cég szerint.

„Egyrészt a másodfokú döntést a bíróság csaknem négyhetes késéssel kézbesítette, másrészt a felszámolást három nappal azelőtt rendelték el és tették közzé, hogy a másodfokú döntést részünkre joghatályosan kézbesítették, és ezzel az jogerőre emelkedett volna. Álláspontunk szerint ezekkel a mulasztásokkal megfosztották társaságunkat attól a törvényben biztosított jogától, hogy megismerje a másodfokú eljárás eredményét, és a követelés kiegyenlítésével elkerülhesse a felszámolást” – írták a lapnak.

Lancz Róbert ugyanakkor a lapnak hangsúlyozta, hogy a 40 milliós tételt a másodfokú döntés kézhezvételének napján azonnal befizették, amit a hitelező is igazolt, és közösen kezdeményezték az eljárás megszüntetését.