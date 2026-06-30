Itt a vb eddigi legnagyobb meglepetése: Paraguay tizenegyesekkel kiejtette Németországot

A négyszeres világbajnok Németország már a legjobb 32 között kiesett a világbajnokságról, miután 1-1-es döntetlen után tizenegyesekkel kikapott Paraguaytól.

A dél-amerikai válogatott az utóbbi évek egyik legnagyobb vb-meglepetését okozta, Németország pedig világbajnokságon most először veszített el büntetőpárbajt.

Németország a FIFA-világranglistán 22 hellyel megelőzi Paraguayt, a pályán azonban ebből kevés látszott. Paraguay szervezetten, fegyelmezetten védekezett, miközben a német támadójátékból hiányzott az ötlet és az átütőerő. A dél-amerikaiak Julio Enciso góljával szereztek meglepetésre vezetést az első félidő végén, a szünet után azonban Németország gyorsan egyenlített, Kai Havertz az 54. percben finom mozdulattal csúsztatott Orlando Gill kapujába.

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A németek a hosszabbításban úgy tűnt, meg is fordítják a meccset, Jonathan Tah fejesét azonban a VAR érvénytelenítette, mert Anton akadályozta a paraguayi kapust. A döntés vitatható volt, de Németország összességében így is keveset mutatott támadásban: hiába birtokolta többet a labdát, kevés igazán váratlan megoldása volt a rendkívül szervezett paraguayi védelemmel szemben.

A tizenegyespárbajban Paraguay végül 4-3-ra nyert. Gill, aki már a rendes játékidőben is nagyokat védett, két német büntetőt is hárított, Németország még visszajöhetett volna a párbajba Sanabria hibája és Neuer védése után, Tah kihagyott tizenegyese azonban döntőnek bizonyult. A továbbjutást végül Canale biztosította be: magabiztosan, Neuerrel ellenkező irányba lőtte a labdát a kapu jobb felső részébe.

Paraguay története során először nyert egyenes kieséses meccset világbajnokságon, és ezzel az egyik legnagyobb sikerét érte el.

Fotó: MICHAEL REAVES/Getty Images via AFP

A dél-amerikaiak a következő körben, július 4-én Philadelphiában Franciaország vagy Svédország ellen játszik a negyeddöntőbe jutásért.