Két és fél év börtönre ítélte a bíróság a rendezőt, aki 11 millió dollárt kért a Netflixről egy sorozatra, de inkább luxusholmikat vett belőle

Miután tavaly decemberben a bíróság elítélte, most hétfőn 2,5 év börtönbüntetésre ítélte a bíróság Carl Rinsch hollywoodi író-rendezőt, mert 11 millió dollárt csalt ki a Netflixtől egy soha nem fejezett sorozatra, írja a The Guardian. Az ügyészek és a tárgyaláson tett vallomások szerint Rinsch azt állította a Netflixnek, hogy 11 millió dollárra van szüksége a Fehér Ló című sorozat befejezéséhez, de a pénzt a saját számlájára utalta, amiből luxusautókra, órákra, ruhákra és háztartási cikkekre költött, köztük 638 000 dollárt adott két matracért.

A 48 éves Rinsch és ügyvédei a bíróságon azt mondták, hogy a rendező viselkedését mentális egészségügyi problémák és gyógyszerproblémák táplálták.

Carl Erik Rinsch Fotó: JOHN SCIULLI/Getty Images via AFP

„Ez a folyamat arra kényszerített, hogy szembenézzek az egészségemmel, az ítélőképességemmel és az életemmel kapcsolatos dolgokkal” – mondta Rinsch. Bocsánatot kért a viselkedéséért, elismerte, hogy „valódi kár keletkezett”, és így magyarázta a történteket: „Nem ismertem fel az állapotom veszélyét.”

Az ügyészek öt év börtönbüntetést kértek Rinsch-re, mivel szerintük minden előnye megvolt: családi vagyon, elit oktatás, híres barátok, szárnyaló karrier, ezért az indíték csakis a „csupasz kapzsiság” volt.

Rinsch, aki szakmailag Carl Erik Rinsch néven is tevékenykedett, Los Angeles környékéről származik, és tinédzserként kezdett rövidfilmeket készíteni. Később reklámokat rendezett, majd a Keanu Reeves főszereplésével készült 47 Ronin című filmmel hívta fel magára a figyelmet. A rendező mellett egyébként Keanu Reeves is kiállt.

Jed S. Rakoff amerikai kerületi bíró szerint Rinsch mentális egészségügyi problémái „magyarázhatnak néhány túlkapást”, de „nem vonnak le semmit a bíróság azon következtetéséből, hogy eltökélt szándéka volt hazudni, hogy jelentős pénzt szerezzen a Netflixtől”.