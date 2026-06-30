Nemi erőszak gyanúja miatt vizsgálat indult a Zöld-foki-szigetek csapatkapitánya ellen Új-Zélandon

Rendőrségi vizsgálat folyik Új-Zélandon Ryan Mendes, a Zöld-foki-szigetek válogatottjának csapatkapitánya ellen, miután egy brazil nő azzal vádolta meg, hogy márciusban megerőszakolta – írja az Athletic.

A nő a FIFA Series nevű nemzetközi futballesemény idején dolgozott a csapat mellett. Az ügyről elsőként a New Zealand Herald számolt be, a lap több forrás és dokumentum alapján azonosította Mendest. A nő az új-zélandi hatóságoknak azt állította, hogy a futballista erőszakkal bement a szobájába, majd megerőszakolta. A feltételezett sérüléseiről készült képek több sajtóbeszámolóban és a közösségi médiában is megjelentek. Mendes ellen továbbra is vizsgálat folyik, de vádat egyelőre nem emeltek ellene.

Az Athletic már májusban megírta, hogy az új-zélandi rendőrség egy akkor még meg nem nevezett zöld-foki-szigeteki játékossal kapcsolatos incidenst vizsgál. A rendőrség most nem kommentálta az ügyet, korábban viszont megerősítette, hogy a vizsgálat folyamatban van. A Zöld-foki-szigeteki Labdarúgó-szövetség és Mendes képviselője nem válaszolt a lap megkereséseire.

Fotó: MATTIA OZBOT/Getty Images via AFP

A FIFA közölte, hogy minden visszaélésre vonatkozó állítást komolyan vesz, és kapcsolatban áll az új-zélandi hatóságokkal. A szervezet ugyanakkor nem közölt részleteket, arra hivatkozva, hogy független igazságszolgáltatási testületei általában nem kommentálják, kaptak-e bejelentést, illetve folyik-e vizsgálat.

Az ügy azért is kap figyelmet, mert a világbajnokságon két másik játékos, Thomas Partey és Achraf Hakimi is szexuális erőszakkal kapcsolatos büntetőeljárások miatt került a hírekbe.

Mendes jelenleg is szerepel hazája válogatottjával a világbajnokságon. A 36 éves játékos mindhárom eddigi meccsen kezdő volt, összesen 251 percet játszott. A Zöld-foki-szigetek a Spanyolország, Uruguay és Szaúd-Arábia elleni döntetlenekkel bejutott az egyenes kieséses szakaszba, ezzel minden idők legkisebb országa lett, amelynek ez sikerült. A legjobb 32 között Argentína ellen játszanak.