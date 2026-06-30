Robbantás volt Monacóban, egy ukrán milliárdos és családja a sérültek között

A robbantás hétfőn este nem sokkal 21 óra előtt történt miután egy robbanószerkezetet tartalmazó táskát hagytak a francia határ közelében lévő Rue Révérend Père Louis Frollán. A robbanásban hárman sérültek meg, mellettük még négy másik embert is elláttak a mentősök, köztük egy sokkos állapotban lévő személyt, többek pedig betört ablakok miatt sérültek meg. Christophe Mirmand államminiszter az AFP-nek azt nyilatkozta, hogy „nagyon valószínű támadásról” van szó, és a rendőrség nyomoz az ügyben, írja a BBC.

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A robbanást állítása szerint egy robbanószerkezet okozta, amely nyílvesszőket és söréteket tartalmazott. A monacói kormány közölte, hogy a kamerák egy gyanúsítottat vettek fel, amint Franciaország felé menekül.

„Tudomásom szerint ez az első alkalom a történelemben, hogy ilyen cselekmény történt a fejedelemségben” – mondta Mirmand, Monaco kormányfője.

A Le Figaro információi szerint a három áldozat ugyanazon ukrán család tagja. A két, ötvenes éveiben járó szülő állapota kritikus, életveszélyes sérülésekkel kerültek kórházba, míg a 13 éves fiú állapota stabil. Az egyik szülő Vadim Ermolaev, ukrán oligarcha, az ukrajnai háború kezdete óta Monacóban tartózkodó „menekült”, akit 2023 decemberében vont szankciók alá Zelenszkij ukrán elnök. Több, az ukrán biztonsági szolgálatokra hivatkozó médiaorgánum szerint ez azért történt, mert a milliárdos az orosz megszállás alatt álló Krímben folytat alkoholkereskedelmi tevékenységet.