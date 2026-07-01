Kettészakadt az ország: Vas megyében 20, Hajdú-Biharban 36 fok van

Az Időkép hőtérképe alapján érkezik a hidegfront, kettészakadt az ország. A nyugati területeken 19-20 fok van, miközben az Alföld középső részén még mindig 33-38 fokot mérnek.

Egy kisebb hidegfront Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is megjelent, így az ország északkeleti részein is hűvösebb van.

A nyugat felől közeledő hidegfront hatására egyre többfelé alakul majd ki zápor, zivatar. Helyenként heves zivatar is lehet felhőszakadás, jégeső és szélvihar kíséretében.

A hidegfront több napnyi hőség után hoz enyhülést. Kedden a 2007-ben mért abszolút melegrekord is megdőlt, miután Szécsényben 42 fokot mértek.