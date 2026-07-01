Kovács Ákosnak pajzsmirigyrákja van

Tavasszal pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak Kovács Ákos énekesnél – derül ki a Facebook-oldalán megjelent közleményből. Azt írják, nemrég komoly műtéten esett át, „szerencsére jól van, az állapota stabil, már otthon lábadozik”.

Kovács Ákos a Strand Fesztiválon 2021-ben. Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A 2026 nyarára tervezett fellépéseit lemondja, de a tervek szerint a december 12-i Aréna-koncertjét megtartja. A közlemény Kovács Ákos nyilatkozatát is tartalmazza. „Különös helyzetben kell megszólalnom” – írja.

„Egy idén tavaszi rutinvizsgálat során sajnos pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nálam, és a várható műtét kockázatai első hallásra elég rémisztőnek tűntek. Az operáción azóta szerencsésen átestem, jól vagyok. Köszönöm a családomnak és a szűk baráti körnek a kitartást és bátorítást, nagyszerű orvosaimnak pedig a rengeteg segítséget.”

Az énekes posztja végén felhívja a követői figyelmét arra, hogy menjenek el szűrővizsgálatokra.