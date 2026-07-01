Legalább öt ember meghalt, miután kigyulladt egy 10 emeletes ház Antwerpenben

A belga rendőrség tájékoztatása szerint legalább öt ember meghalt és többen megsérültek, mikor kigyulladt egy 10 emeletes lakóház Antwerpenben. A rendőrség szerint az épületben több mint 200 ember lakik.

Fotó: JONAS ROOSENS/Belga via AFP

A tűz kedd délelőtt ütött ki, a sűrű füst a 8. emeletről szállt fel. Egy drámai videófelvételen látszott, amint egy férfi a füst elől menekülve az erkélyéről átmászott a szomszéd lakásba.

Az egyik lakó a belga közszolgálati tévének azt mondta, a sűrű füst miatt nem tudott kijutni a lakásából: „Elbarikádoztuk magunkat a lakásunkban, és az erkélyen vártunk. Körülbelül 10 perccel később a tűzoltók létrájukkal az erkélyről mentettek ki minket.”

Fotó: JONAS ROOSENS/Belga via AFP

A Le Soir szerint többeket ugyanígy mentettek ki a tűzoltók.

A mentőalakulatok még folytatják a kiürített épület átkutatását, további lehetséges áldozatokat keresve, lakásról lakásra haladva. A tűzoltók azt mondták, a füst gyorsan terjedt, ezért nehéz volt evakuálni az embereket.

A sérültek közül többen súlyos állapotban vannak. Azt nem tudni, hogy miért ütött ki a tűz. (BBC, MTI)