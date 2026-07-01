Mától új főigazgatója van az OKFŐ-nek

Tótth Árpád korábbi kórházigazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház-főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök - olvasható a június 30-án megjelent Magyar Közlönyben. Hegedűs Zsolt, az egészségügyért felelős miniszter javaslatára meghozott határozat július 1-jén lép hatályba - áll a dokumentumban.

Hegedűs május közepén, a miniszterjelölti meghallgatása után a Parlamentben a 24.hu kérdésére azt válaszolta, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) élére már megvan a jelöltjük, de ekkor még az illető nevét nem árulta el, csak annyit mondott: „Norvégiából jön”.

Tótth Árpád, az OKFŐ új főigazgatója Fotó: MTI

Tótth mentőorvosként kezdte pályáját, volt a veszprémi kórház orvosigazgatója, a zirci kórház főigazgatója, majd Norvégiába ment, ahol tanácsadóként, elemzőként dolgozott az egészségügyben.

Az OKFŐ előző főigazgatója, Révész János május 8-ával mondott le, munkaviszonya június végével szűnt meg. Révész az OFKŐ honlapján közzétett májusi levelében a többi között azt írta, azért mondott le, mert őt a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezte ki, a kormányváltás miatt viszont úgy tartja etikusnak és támogatónak, ha lehetővé teszi, hogy „az ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt mihamarabb megbízza feladatának ellátásával.” (A közlemény előtt az eLitMed a lemondás időzítését összekötötte a Révész által korábban vezetett miskolci kórház ügyeivel, ami kapcsán egy 800 milliósra duzzadt kártérítési per van folyamatban, és a következő tárgyalás júniusban lesz.)

Révész a közleményben azt írta, történelmi jelentőségű lehetőségnek tartja, hogy újra lesz egészségügyi minisztérium, szerinte ezt az egészségügyben dolgozók is régóta várják.