Mbappé megint duplázott, Franciaország magabiztosan jutott tovább

Franciaország magabiztosan jutott a világbajnokság legjobb 16 csapata közé, miután szerda hajnalban 3–0-ra legyőzte Svédországot. A mérkőzésen végig a franciák irányítottak, és gyakorlatilag nem hagytak esélyt ellenfelüknek.

A találkozó legjobbja Kylian Mbappé volt, aki két gólt szerzett, de Michael Olise is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Mbappé első találatát egy gyors, pontos támadás végén szerezte, a másodikat pedig a második félidőben, a svéd védelem hibáját kihasználva.

Duplájával a Real Madrid klasszisa tovább közelít Lionel Messi világbajnoki rekordjához, és már 10 gólnál jár a kieséses szakaszban, ami új csúcs a világbajnokság történetében.

A francia támadójáték összességében nagyon jól működött: Michael Olise és Ousmane Dembélé gyors passzokkal és kreatív megoldásokkal folyamatosan megbontotta a svéd védelmet. A második francia gól is egy ilyen akció végén született, Bradley Barcola Olise pontos passzát fejezte be.

Svédország próbált szervezetten védekezni, időnként kontrákból voltak veszélyesebb megindulásaik, de összességében kevés esélyük volt. Azok után, hogy a selejtezőkben egyetlen meccset sem nyertek, szinte a maximumot hozták ki a vébéből azzal, hogy egy viszonylag nehéz csoportból sikerült továbbjutniuk.

A torna esélyesei közül eddig egyértelműen Franciaország a legmeggyőzőbb, a nyolcaddöntőben a Németországot meglepetésre kiejtő Paraguayjal játszanak majd szombaton.