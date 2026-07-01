Pénzbüntetésre ítélték a sárgarépa kódjával legót lopó polgármestert

Rendszeresen lopott az egri Tesco önkiszolgáló kasszájánál Terepes polgármestere, mire lebukott. Tavaly májusban 50 ezer forint értékű legót, mosóport és édességet vitt volna el ugyanezzel a módszerrel, de a biztonsági őr elkapta.

Az áruházi kamerakép Fotó: Magyarország Ügyészsége

Utána kiderült, hogy a polgármester tavaly februártól kezdve hatszor lopott a sárgarépa vonalkódjával játékokat, élelmiszert és technikai cikkeket. A májusi esetben 50 ezer helyett 2 ezer forintot fizetett volna sárgarépa áron.

A kár a 100 ezer forintot is meghaladta, amiből az ügyészség közleménye szerint csaknem 50 ezer forint térült meg. Az ügyészség folytatólagosan megvalósított, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt pénzbüntetés kiszabását kérte, az okozott kár megtérítésével együtt. A járásbíróság ítélete megegyezett az ügyészségi indítvánnyal, az ítélet jogerős.