Tűz volt a Hortobágyon, 96 hektár égett le

Több mint kilencvenhat hektárnyi terület égett le a Hortobágyi Nemzeti Park területén, Tiszafüred és Kócsújfalu között. Ebből 80 hektár legelő, a többi nádas volt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint a lángok legelőt, nyári szállást és számos szarvasmarhát veszélyeztettek, de az állattartó telepet sikerült megvédeni.

Képünk csak illusztráció Fotó: Isza Ferenc/AFP

A helyszínre tizenkét település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói vonultak ki. A beavatkozást a Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A tűzoltók tizenöt vízsugárral, tíz puttonyfecskendővel és csaknem kéttucatnyi kéziszerszámmal avatkoztak be.