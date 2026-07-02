A magaslati környezet is tényező lehet az angolok Mexikó elleni meccsén, de a kapitány szerint felkészültek a kihívásokra

Az angol válogatott játékosainak nem lesz elég idejük arra, hogy alkalmazkodjanak a magaslati környezet kihívásaihoz, mielőtt Mexikóval játszanak – mondta Thomas Tuchel, a csapat szövetségi kapitánya szerdán, a továbbjutást követően.

Az angolok Harry Kane két góljával jutottak be a világbajnokság nyolcaddöntőjébe, ahol Mexikó ellen lépnek majd pályára Mexikóvárosban, az Estadio Aztecában. A stadion mintegy 2200 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, ahol az alacsonyabb légköri nyomás miatt ritkább a levegő, így minden egyes lélegzetvétel kevesebb oxigént juttat a véráramba. Ez jelentősen megterheli a sportolók szervezetét.

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Az angol válogatott eddigi mérkőzéseit az Egyesült Államokban, alacsonyabb tengerszint feletti magasságban játszotta. Tuchel szerint ez döntő hátrányt jelenthet:

„A magasság nagy hátrány lesz, mert fizikailag nem tudunk alkalmazkodni hozzá. Ez egyszerűen túl sok időt venne igénybe. Két meccs között csak három napunk van, fizikailag nem lehetséges ennyi idő alatt alkalmazkodni.”

A szakirodalom szerint a megfelelő akklimatizációhoz 1–2 hétre lenne szükség, hogy a szervezet alkalmazkodjon és fokozott vörösvérsejt-termelés révén javítsa az oxigénszállító kapacitását. Anglia ezzel szemben mindössze két nappal a mérkőzés előtt érkezik Mexikóvárosba, ami Tuchel szerint jelentős versenyhátrányt jelent.

„Ez hatalmas előny Mexikónak” – fogalmazott, utalva arra, hogy a házigazda válogatott hozzászokott a magaslati körülményekhez, hiszen a világbajnokságon eddig mind a négy mérkőzését ilyen környezetben játszotta: hármat az Aztecában, egyet pedig Guadalajarában.

A helyzetet tovább árnyalja, hogy a magaslati környezet nemcsak az oxigénfelvételt befolyásolja, hanem a regenerációt és az alvásminőséget is. A ritkább, szárazabb levegő miatt gyakoribbak lehetnek az éjszakai ébredések, egyes játékosoknál pedig légzési nehézségek is felléphetnek. Emellett a csökkent légellenállás miatt a labda viselkedése is megváltozik kicsit: gyorsabban halad, messzebbre száll, és kevésbé „csavarodik”, ami további technikai alkalmazkodást igényel.

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Tuchel azt is elmondta, nem biztos abban, hogy az utazás zökkenőmentes lesz, illetve hogy nem ismétlődnek-e meg az Ecuador elleni mérkőzés előtti esetek, amikor tűzijátékokat lőttek fel a vendég csapat szállodája előtt. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a válogatott mentálisan felkészült a kihívásokra.

„Ez egy nagyon szép és izgalmas mérkőzés lesz. Sok akadály lesz, de a csapat készen fog állni, bármi történjen. A hozzáállásunk rendben van.”

A szakember szerint nem látszik a játékosokon az a pszichológiai teher, amely gyakran kíséri az angol válogatott világbajnoki szereplését. „Ezt a narratívát nem láttam a csapaton” – mondta. „Ez nagyon jó jel.” (BBC, The Athletic, ESPN)