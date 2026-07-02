A Sony elsőként számolja fel a PlayStation-játékok fizikai kiadását

A Sony 2028 januárjától megszünteti az új PlayStation-játékok fizikai, lemezes kiadását. Ezzel a japán vállalat lesz az első nagy konzolgyártó, amely teljesen szakít a fizikai adathordozókkal. A Financial Times cikke szerint ez nemcsak a PlayStation történetében jelent fordulópontot, hanem az egész játékipar számára is .

A cég döntését a vásárlói szokások átalakulásával indokolta: ma már messze többen választják a digitális letöltést, mint a lemezes változatokat. A Sony szerint a digitális tartalmak iránti kereslet már jelentősen meghaladja a fizikai kiadásokét.

Fotó: DAMIR SENCAR/AFP

A bejelentés ugyanakkor heves reakciókat váltott ki a PlayStation-közösségben. Sokan azért bírálták a döntést, mert továbbra is fontosnak tartják, hogy valóban birtokolják a megvásárolt játékokat, vagy később használt példányokat vehessenek olcsóbban. A Sony közösségimédia-felületein a döntéstől teljesen független bejegyzések – például az új Pókember-film előzetese – alatt is egymást érték a felháborodott hozzászólások.

Az elemzők szerint ugyanakkor a lépés várható volt. A Sony által értékesített játékok több mint 80 százaléka már most is digitális formában talál gazdára.

A váltásnak komoly üzleti oka is van. Míg a digitális értékesítésnél szinte a teljes vételár a kiadónál marad, a lemezes kiadásoknál a gyártás, a csomagolás, a szállítás és a kiskereskedelmi árrés együttesen a fogyasztói ár több mint ötödét is felemésztheti.