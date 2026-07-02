Ausztria nem jelentett akadályt, meggyőző játékkal nyolcaddöntős Spanyolország

Spanyolország magabiztos, 3-0-s győzelemmel jutott be a világbajnokság legjobb 16 csapata közé, miután csütörtök este simán legyőzte Ausztriát. Luis de la Fuente csapata – Mexikóhoz hasonlóan – továbbra sem kapott gólt a tornán, és a mutatott játék alapján Franciaország és Argentína mellett a torna egyik legnagyobb esélyesének tűnik.

A spanyolok a 36. percben szerezték meg a vezetést, Marc Cucurella bal oldali beadása után Mikel Oyarzabal közelről pöckölte a kapuba a labdát. A Real Sociedad támadója nem sokkal korábban már próbára tette Alexander Schlagert, de az osztrák kapus akkor még védeni tudott.

Az első félidő hajrájában Spanyolország közel járt a második gólhoz is: Álex Baena 25 méteres szabadrúgása a kapufán csattant, majd Schlager nagy bravúrral védte Lamine Yamal közeli próbálkozását. Ausztria a második félidő elején visszajöhetett volna a meccsbe, de a csereként beálló Sasa Kalajdzic kevéssel a kapu fölé fejelt.

A spanyolok örülnek Oyarzabal góljának. Fotó: CHARLOTTE WILSON/Getty Images via AFP

A kihagyott helyzetet hamar megbüntette Spanyolország. A 66. percben Baena visszatett labdáját Pedro Porro fejelte a kapuba, megszerezve első gólját a válogatottban. Yamal is közel járt a gólhoz, de lövését David Alaba a gólvonalról tisztázta. A végeredményt Oyarzabal állította be a 89. percben, Cucurella remek indítása után higgadtan a jobb alsó sarokba lőtt, a meccset a helyszínen megnéző világsztár, Rosalía nagy örömére. A támadó így már négy gólnál jár a a tornán, amivel a góllövőlistán holtversenyben áll Ousmane Dembélével és Vinícius Júniorral.

Spanyolország 1994 óta először szerzett egynél több gólt világbajnoki kieséses meccsen, akkor Washingtonban verte 3-0-ra Svájcot. Ahogy az Athletic is kiemelte, ez különösen annak fényében feltűnő adat, hogy a spanyol válogatott az elmúlt évtizedekben Eb-t és vb-t is nyert, a világbajnoki kieséses szakaszban mégis ritkán jöttek a gólok.

Rosalia dancing to her own song after FT 😂❤️pic.twitter.com/kVqS7feEVH — Stop That Messi (@stopthatmessiii) July 2, 2026

De la Fuente csapata a Zöld-foki Köztársaság elleni meglepetésdöntetlen óta lendületben van: stabil hátul, támadásban pedig egyre hatékonyabb. A fölényük ezen a meccsen a számokban is egyértelmű volt: 23 lövésükből 10 találta el a kaput, míg Ausztria öt próbálkozásából egy sem ment kapura.

A spanyolok a nyolcaddöntőben Portugáliával vagy Horvátországgal játszanak hétfőn.