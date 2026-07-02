Foci-Vb 2026
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Ausztria nem jelentett akadályt, meggyőző játékkal nyolcaddöntős Spanyolország

foci

Spanyolország magabiztos, 3-0-s győzelemmel jutott be a világbajnokság legjobb 16 csapata közé, miután csütörtök este simán legyőzte Ausztriát. Luis de la Fuente csapata – Mexikóhoz hasonlóan – továbbra sem kapott gólt a tornán, és a mutatott játék alapján Franciaország és Argentína mellett a torna egyik legnagyobb esélyesének tűnik.

A spanyolok a 36. percben szerezték meg a vezetést, Marc Cucurella bal oldali beadása után Mikel Oyarzabal közelről pöckölte a kapuba a labdát. A Real Sociedad támadója nem sokkal korábban már próbára tette Alexander Schlagert, de az osztrák kapus akkor még védeni tudott.

Az első félidő hajrájában Spanyolország közel járt a második gólhoz is: Álex Baena 25 méteres szabadrúgása a kapufán csattant, majd Schlager nagy bravúrral védte Lamine Yamal közeli próbálkozását. Ausztria a második félidő elején visszajöhetett volna a meccsbe, de a csereként beálló Sasa Kalajdzic kevéssel a kapu fölé fejelt.

A spanyolok örülnek Oyarzabal góljának.
Fotó: CHARLOTTE WILSON/Getty Images via AFP

A kihagyott helyzetet hamar megbüntette Spanyolország. A 66. percben Baena visszatett labdáját Pedro Porro fejelte a kapuba, megszerezve első gólját a válogatottban. Yamal is közel járt a gólhoz, de lövését David Alaba a gólvonalról tisztázta. A végeredményt Oyarzabal állította be a 89. percben, Cucurella remek indítása után higgadtan a jobb alsó sarokba lőtt, a meccset a helyszínen megnéző világsztár, Rosalía nagy örömére. A támadó így már négy gólnál jár a a tornán, amivel a góllövőlistán holtversenyben áll Ousmane Dembélével és Vinícius Júniorral.

Spanyolország 1994 óta először szerzett egynél több gólt világbajnoki kieséses meccsen, akkor Washingtonban verte 3-0-ra Svájcot. Ahogy az Athletic is kiemelte, ez különösen annak fényében feltűnő adat, hogy a spanyol válogatott az elmúlt évtizedekben Eb-t és vb-t is nyert, a világbajnoki kieséses szakaszban mégis ritkán jöttek a gólok.

De la Fuente csapata a Zöld-foki Köztársaság elleni meglepetésdöntetlen óta lendületben van: stabil hátul, támadásban pedig egyre hatékonyabb. A fölényük ezen a meccsen a számokban is egyértelmű volt: 23 lövésükből 10 találta el a kaput, míg Ausztria öt próbálkozásából egy sem ment kapura.

A spanyolok a nyolcaddöntőben Portugáliával vagy Horvátországgal játszanak hétfőn.

Spanyolország ESP
3 - 0
Ausztria AUT
Vége Legjobb 32
Spanyolország 4-2-3-1
Luis De la Fuente Castillo Szövetségi kapitány
23
U. Simón Mendibil
12
P. Porro Sauceda
22
P. Cubarsí Paredes
14
A. Laporte
24
M. Cucurella
16
Rodri
20
P. López
19
L. Yamal Nasraoui Ebana
10
D. Olmo Carvajal
15
A. Rodríguez
21
M. Oyarzabal Ugarte
Ausztria 4-2-3-1
Ralf Rangnick Szövetségi kapitány
1
A. Schlager
5
S. Posch
3
K. Danso
8
D. Olatukunbo Alaba
20
K. Laimer
6
N. Seiwald
4
X. Schlager
18
R. Schmid
24
P. Wanner
9
M. Sabitzer
11
M. Gregoritsch
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