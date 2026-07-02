Foci-Vb 2026
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Emberhátrányban is továbbjutott az USA, Balogun kiállítása viszont komoly gondot okozhat a nyolcaddöntőben

foci

Az Egyesült Államok 2–0-ra legyőzte Bosznia-Hercegovinát, és ezzel bejutott a világbajnokság legjobb 16 csapata közé.

A házigazdák 2002 óta először nyertek kieséses szakaszban mérkőzést, ráadásul most először fordul elő az is, hogy egy vb-n három meccset is megnyertek.

A mérkőzés képe hosszú ideig kiegyenlített volt, sőt Bosznia-Hercegovina kezdett aktívabban: több lövést is kialakítottak, amiknél Matt Freese amerikai kapusnak kellett védenie. Az USA fokozatosan vette át az irányítást, a vezetést pedig az első félidő hajrájában szerezte meg. Folarin Balogun egy megpattanó akció végén jó ütemben érkezett, és higgadtan fejezte be a helyzetet. Bár nem sokkal korábban volt egy les miatt érvénytelenített gólja is, ezúttal már érvényes találatot szerzett, így az USA 1–0-s előnnyel mehetett a szünetre.

A második félidő teljesen más forgatókönyvet hozott. A 64. percben Balogun egy párharc után rálépett Tarik Muharemović bokájára, a játékvezető pedig VAR-vizsgálatot követően kiállította a támadót. Az amerikaiak így emberhátrányba kerültek, Bosznia-Hercegovina pedig visszavette a kezdeményezést.

Fotó: JAMIE SQUIRE

A bosnyákok ugyan többet birtokolták a labdát és több beadással próbálkoztak, de az amerikai védelem szervezetten állta a sarat. A kieséses szakaszban először szereplő balkániaknak mindössze 0,25-ös várható gólt (xG) sikerült összehoznia, ami jól mutatja, hogy nem tudtak igazán veszélyesek lenni az amerikai kapura. A hajrában az USA néhány veszélyes kontrát is vezetett, a mérkőzést pedig egy szabadrúgás döntötte el: a 82. percben Malik Tillman pontosan csavart a sorfal felett a rövid sarokba.

Az Egyesült Államok ellenfele a nyolcaddöntőben Belgium lesz. A győzelem fontos jelzés a csapat erejéről, ugyanakkor komoly veszteség, hogy a csapat legjobbjának számító Balogun eltiltás miatt nem léphet pályára a következő mérkőzésen.

Egyesült Államok USA
2 - 0
Bosznia-Hercegovina BIH
Vége Legjobb 32
Egyesült Államok 4-3-3
Mauricio Roberto Pochettino Trossero Szövetségi kapitány
24
F. Matthew
16
A. Freeman
3
C. Richards
13
T. Ream
5
A. Robinson
8
W. McKennie
4
T. Adams
17
M. Tillman
2
S. Dest
20
F. Balogun
10
C. Pulisic
Bosznia-Hercegovina 5-3-2
Sergej Barbarez Szövetségi kapitány
1
N. Vasilj
7
A. Dedić
18
N. Katić
4
T. Muharemovic
21
S. Radeljić
5
S. Kolašinac
8
A. Gigovic
14
I. Šunjić
19
K. Alajbegović
11
E. Džeko
10
E. Demirović
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