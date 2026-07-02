Emberhátrányban is továbbjutott az USA, Balogun kiállítása viszont komoly gondot okozhat a nyolcaddöntőben

Az Egyesült Államok 2–0-ra legyőzte Bosznia-Hercegovinát, és ezzel bejutott a világbajnokság legjobb 16 csapata közé.

A házigazdák 2002 óta először nyertek kieséses szakaszban mérkőzést, ráadásul most először fordul elő az is, hogy egy vb-n három meccset is megnyertek.

A mérkőzés képe hosszú ideig kiegyenlített volt, sőt Bosznia-Hercegovina kezdett aktívabban: több lövést is kialakítottak, amiknél Matt Freese amerikai kapusnak kellett védenie. Az USA fokozatosan vette át az irányítást, a vezetést pedig az első félidő hajrájában szerezte meg. Folarin Balogun egy megpattanó akció végén jó ütemben érkezett, és higgadtan fejezte be a helyzetet. Bár nem sokkal korábban volt egy les miatt érvénytelenített gólja is, ezúttal már érvényes találatot szerzett, így az USA 1–0-s előnnyel mehetett a szünetre.

A második félidő teljesen más forgatókönyvet hozott. A 64. percben Balogun egy párharc után rálépett Tarik Muharemović bokájára, a játékvezető pedig VAR-vizsgálatot követően kiállította a támadót. Az amerikaiak így emberhátrányba kerültek, Bosznia-Hercegovina pedig visszavette a kezdeményezést.

A bosnyákok ugyan többet birtokolták a labdát és több beadással próbálkoztak, de az amerikai védelem szervezetten állta a sarat. A kieséses szakaszban először szereplő balkániaknak mindössze 0,25-ös várható gólt (xG) sikerült összehoznia, ami jól mutatja, hogy nem tudtak igazán veszélyesek lenni az amerikai kapura. A hajrában az USA néhány veszélyes kontrát is vezetett, a mérkőzést pedig egy szabadrúgás döntötte el: a 82. percben Malik Tillman pontosan csavart a sorfal felett a rövid sarokba.

Az Egyesült Államok ellenfele a nyolcaddöntőben Belgium lesz. A győzelem fontos jelzés a csapat erejéről, ugyanakkor komoly veszteség, hogy a csapat legjobbjának számító Balogun eltiltás miatt nem léphet pályára a következő mérkőzésen.