Hoppál Péter köszöni a lehetőséget, de inkább nem akarna most Komló díszpolgára lenni

Hoppál Péter nem akar élni a lehetőséggel, hogy Komló díszpolgára legyen, derül ki csütörtöki Facebook-posztjából. A fideszes politikus azt írta, köszöni, hogy Komló Város Önkormányzatának képviselő-testülete hisz az elvégzett munka értékében, és köszöni, hogy ki akarják fejezni a város megbecsülését,

„‼️DE ma telefonon arra kértem Polics József polgármester urat (akivel hetek óta nem beszéltem, és csak a sajtóból és a közösségi médiából értesültem a kezdeményezésükről), hogy a 2026-os Komló Város díszpolgára cím számomra történő kiadását vegyék le a napirendről. ”

A politikus a posztját azzal zárja, hogy köszöni, hogy a választók akaratából bő másfél évtizedig szolgálhatott.

A fideszes vezetésű Komló a Baranya megyei 2-es választókerületben van, ami Hoppál körzete. Volt legalábbis, Hoppál három győzelem után idén 31 százalékos eredménnyel alulmaradt a 61 százalékot szerző tiszás Kovács Áronnal szemben. A városban a polgármester 2010 óta a fideszes Polics József, a helyi politikai helyzetről itt írtunk riportot akkoriban. 2010-ben egyébként még más körzetek voltak, akkor Hoppál az egyik pécsi körzetben nyert, Polics pedig a komlóiban.