Hurrá! Most már víz alatt is vígan elvannak a kiborg csótányok

Három órán át bírták a víz alatt a kiborg csótányok a világ első kiborgcsótány-búvárruhájában – derül ki a Nature Communications nevű folyóiratban megjelent kutatásból, amit a Popular Science szemlézett.

Aki lemaradt volna: kiborg csótányokkal már több mint egy évtizede mókolnak a tudósok, és még csak nem is heccből! A leszedált és feldrótozott rovarok remek segítséget jelenthetnek mentési helyzetekben, amikor a mentőknek a törmelékek között kell navigálnia, hogy felderítsék a terepet.

Mivel a tudósok az állatok természetes biológiájára építenek, a kiborg „működtetéséhez” nincs szükség motorokra vagy nagyobb akkumulátorokra sem. Ehhez az kell, hogy a csótányból ne legyen zombi, csak kicsit szabad kiütni, a mozgás egy jó részét saját akaratából csinálja, jeleket csak akkor kap, ha nem jó irányba megy, vagy valamiért megáll.

Egészen mostanáig a felderítőmunkát nagyban akadályozta, hogy a csótányok nem sokáig bírták a víz alatt. Az új búvárruha nem igényel bonyolult mechanikus alkatrészeket, a nagyját 3D-nyomtatóval készítették, az oxigéntartályban pedig olyan anyagot helyeztek el, ami lassan lebomolva oxigént hoz létre. Ez aztán négy, a csótány légnyílásaihoz operált szilikon csövön keresztül áramlik tovább.

A búvárruha egyelőre még csak a tesztek alatt teljesített jól, a dobozokban nem volt olyan sok víz, de már ez is nagy előrelépés a fulladáshoz képest!