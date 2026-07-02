„Két zseni felmászott az Empire State Building tetejére"

Mi ez a nagy felhajtás odafent? - kérdezte a New York-i repülőtér egyik légiforgalmi irányítója a rendőrség helikopterpilótájától.

- kérdezte a New York-i repülőtér egyik légiforgalmi irányítója a rendőrség helikopterpilótájától. Két zseni felmászott az Empire State Building tornyának legtetejére – érkezett a válasz.

– érkezett a válasz. Hát, ez remek.

Valamilyen zászlót lengetnek odafent. A fickó épp most kérte meg a lány kezét.

Ez a párbeszéd is hallható azon a hangfelvételen, amelyet a helyi légiforgalmi irányítás tett közzé szerdán. Az Empire State Building tetején készült videók órák alatt bejárták a közösségi médiát, de sokáig senki sem tudta, kik és hogyan jutottak fel New York ikonikus felhőkarcolójának csúcsára, és miért vállalták a mutatványt. A CNN részletes beszámolójából most ezekre a kérdésekre is választ kapunk.

A két mászó Angela Nikolau és Ivan Kuznyecov, ismertebb nevén Ivan Beerkus. A New Jerseyben élő páros nem amatőr: magas épületek tetején készített fotókkal és videókkal szerzett hírnevet a közösségi médiában, tavaly pedig Skywalkers: A Love Story címmel Netflix-dokumentumfilm is készült róluk. A streamingplatform úgy mutatta be őket, mint „vakmerő influenszereket”, akik „a szerelmüket, a szabadságukat és az életüket kockáztatják, hogy megmásszanak egy megafelhőkarcolót”.

A két performer helyi idő szerint nem sokkal dél előtt kijátszotta az Empire State Building biztonsági rendszerét, majd felmászott az épület 1454 láb (mintegy 443 méter) magas tornyának csúcsára. A CNN szerint ott kifeszítettek egy transzparenst is, amelyen ez állt:

„Amikor a szeretet ereje legyőzi a hatalom szeretetét, a világ megismeri a békét.”

A helyszínen készült videók alapján úgy tűnt, hogy a férfi a torony tetején meg is kérte társa kezét. Nikolau később az Instagram-oldalán egy olyan fotót is közzétett, amelyen az eljegyzési gyűrűje látható New York panorámájával a háttérben.

A rendőrség speciális egységének két tagja végül négy létrán mászott fel a torony tetejére, majd lekísérték és őrizetbe vették a párost. A hatóságok továbbra is vizsgálják, hogyan jutottak be egy olyan területre, amely a nagyközönség számára nem látogatható.

A két mászót több bűncselekménnyel is megvádolták. A New York-i rendőrség tájékoztatása szerint betörés, gondatlan veszélyeztetés, rongálás, jogellenes behatolás és több más vádpont miatt is eljárás indult ellenük.

Andrew McCabe, az FBI korábbi igazgatóhelyettese a CNN-nek azt mondta, a mutatvány rendkívül kellemetlen helyzetbe hozta a város vezetését és az Empire State Building üzemeltetőit.

„Minden tőlük telhetőt meg kell tenniük azért, hogy ezeket az embereket felelősségre vonják, mert nem kockáztathatják meg, hogy mások ezt látva kedvet kapjanak ugyanennek a megismétlésére”

– mondta.

Szerinte az ilyen akciók előbb-utóbb tragédiához vezethetnek. A közösségi médiában ugyanakkor sokan romantikus gesztusként tekintettek az akcióra.

Az Empire State Building antennája egyébként gyakorlatilag valamennyi New York-i helyi televízió- és rádióállomás műsorszóró jeleit továbbítja, a felhőkarcoló pedig régóta vonzza a vakmerő mászókat. Korábban a „francia Pókemberként” ismert Alain Robert is megmászta az épületet, míg Philippe Petit 1974-ben a World Trade Center ikertornyai között kifeszített kötélen sétált át - ez a mutatvány máig a modern várostörténet egyik legismertebb performansza.