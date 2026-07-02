Rekordmeleg volt a szerda hajnal, az áramfogyasztás viszont már csökkent

Miután kedden megdőlt az országos melegrekord, a hőség éjszaka sem enyhült: szerda hajnalban új országos és budapesti rekord született a legmagasabb minimum-hőmérsékletben – közölte a HungaroMet.

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A fővárosi Lágymányos meteorológiai állomáson hajnalra mindössze 26,8 Celsius-fokig hűlt le a levegő. Ez új országos rekordnak számít: a korábbi csúcs 26 fok volt, amelyet még 1950-ben mértek Pannonhalmán. A budapesti rekord is megdőlt, az eddigi 24,4 fokos értéket szintén Lágymányoson mérték 2022-ben.

A rendkívül meleg idő az áramfogyasztáson is meglátszott, bár a hétfői történelmi csúcsot ezúttal nem sikerült megdönteni. A Mavir adatai szerint szerdán este, 18:15 körül a villamosenergia-rendszer terhelése 7104 megawatt volt. Ez ugyan 384 megawattal elmarad a hétfőn mért, minden eddiginél magasabb 7488 megawattos nyári csúcstól.

Hétfőn született meg az eddigi legmagasabb nyári rendszerterhelés, kedden már valamivel alacsonyabb, 7352 megawattos, szerdán pedig 7104 megawattos csúcsot mértek. Mindhárom érték meghaladta a korábbi nyári rekordot, amelyet 2024. július 16-án 7036 megawattal állítottak fel.

A nyári rekordok ugyanakkor továbbra is elmaradnak a téli fogyasztási csúcsoktól. A magyar villamosenergia-rendszer eddigi legnagyobb terhelését idén január 13-án regisztrálták, amikor 8182 megawattot ért el az ország áramigénye. (via MTI)