Erdogan és a vallási értékek megsértésével vádolnak egy török humoristát

Deniz Göktaş török humorista június 1-jén Isztambul leghíresebb szabadtéri színpadán tartott önálló estet. Az előadásról készített videót június 24-én publikálta a YouTube-on, azóta már 9,5 millióan látták a felvételt. Göktaşt azonban időközben letartóztatták, és bíróság elé állították.

A nyaralásról hazafelé tartó humoristát az isztambuli nemzetközi repülőtéren fogták el. Az isztambuli főügyészség szerint azért, mert a hatóságok 185 panaszt kaptak Göktaş videójával kapcsolatban. Az ügyben a „vallási értékek nyilvános megsértése” miatt kezdtek nyomozni.

A török vallásügyi igazgatóság az ország összes mecsetében felolvasott, heti prédikációjában megemlítette az előadást, Göktaş megnevezése nélkül. A főmufti hivatala arra panaszkodott, hogy a digitális platformok és a „szent értékek humor álcája mögé bújtatott kigúnyolása” napról napra távolítja el a gyerekeket a török értékektől.

Göktaş ügyvédje azt mondta, a humoristát a vallási értékek nyilvános megsértése mellett a török elnök megsértésével is vádolják. Göktaş ezt a vádat vallomásában tagadta. Azt mondta, önálló estjét három éve adja elő különböző török városokban, és korábban egyetlen panasz sem érkezett az előadására. Hozzátette, hogy nem akart megsérteni egyetlen vallásos személyt sem.

A török kormány kritikusai Göktaş őrizetbe vételét egy minta részének tekintik. Szerintük az állam ismert személyeket céloz, hogy elnyomja az ellenzéki hangokat. Az elmúlt hetekben több mint 200 embert vettek őrizetbe Törökországban, ami július 7-én és 8-án ad otthont a NATO-csúcstalálkozónak. (via BBC)